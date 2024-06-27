俞大㵢案列密件防中共？黃國昌嘆荒謬至極、決算書公開就不用防？
駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑，案件延燒到立法院。民眾黨立委黃國昌今（27）日揭露，外交部說，採購資料列密件是為了防範中共得知預算配置，但去年底外交部決算報告就已經公開俞大㵢購置家具、手機7000多元美金，難道這就不會洩密了嗎？黃國昌痛批外交部邏輯有問題，列密件的理由「荒謬至極」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌今天在立院受訪表示，俞大㵢案他向外交部索資，結果回覆的資料上面蓋了密件，「多少錢買沙發、咖啡機算什麼機密？」他在外交及國防委員會質詢時，也直接問外交部列密件的原因到底是什麼？「我們咖啡機花多少錢，會擔心中共掌握什麼事情？」
對此，外交部主計處長李佩華強調，決算報告羅列的家具跟手機屬於「零星採購」，看不出整體預算配置。
黃國昌不滿表示，一直講規定、規定「我現在就具體問你規定是什麼啊？」「具體數字講出去到底有沒有洩密？我講沙發多少錢有洩密嗎？」李佩華則稱「我尊重委員的決定。」李佩華說明，提供立委的資料雖然零星，「但還是看得出整體資源配置」，所以列為密件，並希望委員依照密件相關規定辦理。
針對黃國昌追問，到底咖啡機多少錢、沙發多少錢能不能講？林佳龍則緩頰稱，只要是單項、不涉及全貌的是可以講，並強調，相關採購程序外交部會做檢討。