檢舉魔人注意！道交新制6/30上路　8項「交通微罪」不能檢舉了

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以下8項「交通微罪」不開放民眾檢舉：
1.騎機車手持行動電話通話。
2.汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。
3.倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引。
4.在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。
5.在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車。
6.併排臨時停車。
7.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內臨時停車停車。
8.在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。
立法院會於今年5月14日，三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定8項「交通微罪」，未來不開放民眾檢舉。但三讀條文也以攸關行人安全、機車駕駛生命安全、保障身障權益為由，保留騎機車未依規定戴安全帽、汽車在人行道與行人穿越道違規臨時停車、汽車不依順行方向停車，以及汽車占用身障者停車位等項目，仍開放民眾檢舉。
另外，三讀條文也明定，違規記點限縮為當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形，並修正道路交通安全講習扣抵違規點數次數，從每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。