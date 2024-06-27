北市內湖命案！百萬裝潢寵物店遲未能開業　老闆被發現陳屍店內

檢舉魔人注意！道交新制6/30上路　8項「交通微罪」不能檢舉了

▲道交條例新制將於6/30上路，明定8項「交通微罪」未來不開放民眾檢舉。 (圖／示意圖、Pixabay)
▲道交條例新制將於6/30上路，明定8項「交通微罪」未來不開放民眾檢舉。 (圖／示意圖、Pixabay)

實習記者張保羅／綜合報導

今年5月14日，立法院三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」，其中8項「交通微罪」將不開放民眾檢舉。昨（26）日，行政院正式公告，相關修正條文將於今年6月30日起施行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新制將於3天後上路，在PTT上引發網友熱議，反對聲此起彼落，不滿地強調「違停最大」、「大違停時代來了，準備好了嗎」；不過也有部分支持新制的網友表示「檢舉魔人可以滾了」、「檢舉魔人洗洗睡吧」等意見。

以下8項「交通微罪」不開放民眾檢舉：

1.騎機車手持行動電話通話。

2.汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全。

3.倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引。

4.在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

5.在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車。

6.併排臨時停車。

7.在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內臨時停車停車。

8.在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。

立法院會於今年5月14日，三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，明定8項「交通微罪」，未來不開放民眾檢舉。但三讀條文也以攸關行人安全、機車駕駛生命安全、保障身障權益為由，保留騎機車未依規定戴安全帽、汽車在人行道與行人穿越道違規臨時停車、汽車不依順行方向停車，以及汽車占用身障者停車位等項目，仍開放民眾檢舉。

另外，三讀條文也明定，違規記點限縮為當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形，並修正道路交通安全講習扣抵違規點數次數，從每年1次可抵扣2點規定，放寬為每年2次可抵扣4點。

有錢就是任性？「千萬麥拉倫超跑」違停路中間　車主澄清：是誤會

陸配違停被開單酸警「你老大」　下秒當街跪地磕頭狂喊：對不起

熱褲妹逆向衝來「彎腰撿手機」！駕駛緊急停車　網歪樓：最美風景

闖西濱快速道路！「脫韁」迷你馬車道上閒晃　警方火速派員戒護

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生