台灣啦啦隊一堆快40歲還在跳！內行人曝高齡化「4關鍵」掀熱議
台灣的啦啦隊非常厲害，許多知名啦啦隊成員像是林襄、峮峮、壯壯等人在亞洲都累積了相當高的人氣，擁有大批忠實鐵粉支持與喜愛。而新一代啦啦隊成員慈妹、一粒等人近期表現亮眼，也在網路上掀起不少討論。有網友在網路上提出疑問，他發現台灣啦啦隊成員的年紀跟韓國啦啦隊相比算是偏高，甚至有一部分的人超過35歲，讓他疑惑表示：「怎麼一堆快40歲的還在跳？」引發網友關注，也有其他網友提出4關鍵原因，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
一位網友在PTT發文提問「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的還在跳？」該網友透露自己發現樂天啦啦隊有好幾位成員的年齡是35歲，甚至36、37歲的都有，讓他忍不住好奇表示：「職棒啦啦隊怎麼回事，怎麼一堆快40歲的在跳？日韓應該沒這樣吧？」
此文一出，吸引大批網友留言表示：「超高齡社會是這樣的」、「就人才斷層啊！跟傳產一樣」、「年輕的去賣奶比較輕鬆」、「年輕妹子在家直播就好，幹嘛出來球場流汗」、「年輕的在IG、抖音跳一跳就有錢了，誰還要賣命練舞帶氣氛」、「阿姨也是在賺血汗皮肉錢」、「台灣不管哪個行業都沒在培養新人」、「現代醫美保養技術超好，20、30年前比不上，那些年紀就算比較大的，看起來也30以內」、「巫苡萱雖然37歲，但她越來越美啊！」、「醫美越來越強，以後40、50歲看起來頂多30初」、「只能說科技的進步讓人延緩退休年齡啊。」
不過也有網友認為啦啦隊女孩們都是靠自己辛苦付出努力賺錢，「至少他們不偷不搶不騙靠自己」、「至少人家肯努力跳啦啦隊啊」、「35以上還能這樣跳才是厲害好嗎！體力都贏過許多年輕妹子了。」認為酸民沒資格評論啦啦隊的年齡或長相。
針對網友討論啦啦隊高齡化一事，琳妲近日也在YouTube頻道更新影片，她訪問到被網友點名的35歲樂天女孩「筠熹」，筠熹則表示：「我的外表又看不出來（超過30歲），沒辦法啊。」筠熹接著笑說：「小帆也很老啊！琳妲今年29歲也沒多年輕，明年她就上榜了！這表示我們真的很認份，沒有因為這工作很累或是老了就不做。」
筠熹也強調：「我們是老，但我們沒被老擊敗，還是一樣在跳啦啦隊！年輕人在跳，為什麼我們就不能跳，我們體力有輸年輕人嗎？要是我們沒公布年紀，你們也看不出來。」而另外一位被點名的34歲樂天女孩「曲曲」也表示：「我從20歲出頭的妹妹跳到30歲，我的青春都在這，對大家來說，我還是那個20歲的我。」