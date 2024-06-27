吹冷氣前「洗濾網」可年省約10%用電！台電曝2NG洗法：千萬不能曬
炎炎夏日，想吹冷氣又怕電費太貴的話，台電建議1招「2-3週定期清洗濾網」，每年可省約10%用電、一天可省約0.47度，還可同時讓空氣品質更好，但也提醒民眾清洗冷氣濾網謹記2不「不大力刷」、「不用曬乾」，因為太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網，而太陽的高溫則會讓濾網變形或脆化，都會縮短濾網使用壽命。
記者林莞茜／綜合報導
台電在「台電電力粉絲團」專頁上指出，由於冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵細菌會卡在濾網和出風口，濾網上的髒污累積後會影響冷房效果也耗電，所以想要吹冷氣省電，定期清洗濾網不僅提升能冷房效果，還能讓空氣品質更好。
但清洗冷氣濾網也有小撇步，台電也提醒「謹記2不」不大力刷、不用曬乾，因為太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網，而太陽的高溫則會讓濾網變形或脆化，都會縮短濾網使用壽命，因此只要用清水或中性清潔劑沖洗，再用軟毛刷清洗，不可用化學藥劑或熱水清洗，洗後用軟布「擦乾」或「陰乾」再裝回即可。
台電表示，可約2-3週定期清洗濾網，灰塵多的地方可視情況更常洗，如果是不能水洗的濾網，建議可用吸塵器進行清潔，或視使用情況更換濾網。