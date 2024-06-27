卸任後首度露面！蔡英文頂新髮型現身 「不能老是躲在家」
前總統蔡英文在520卸任後，今（27）日首度現身前往嘉義市出席福容voco酒店開幕，更與昔日戰友行政院前院長蘇貞昌同框，頂著新髮型看情來神情輕鬆，在致詞時表示，卸任後都待在家裡，而遛狗時還會被拍放到網路上，打趣稱覺得「不能老是躲在家」，今天正好有這個場合讓台出來走走，看看大家並關心地方建設。
記者陳威叡／台北報導
蔡英文致詞表示，今天很高興今天在這場合看到大家，看到這麼多好朋友非常高興，共同為董事長吳寶田祝賀，同時也祝賀嘉義縣市未來發展，如同市長黃敏惠稱這是一個里程碑，這幾年執政用心規畫嘉義縣市發展，而嘉義縣未來科技產業蓄勢待發，能夠帶進更多企業與人才到嘉義。
蔡英文也透露，自己卸任後都待在家裡，遛狗時會拍照片放到網路上，打趣稱覺得「不能老是躲在家」，今天正好有這個場合讓台出來走走，看看大家並關心地方建設，嘉義福容voco酒店有「嘉義101」的稱號，天氣好時還能遠眺阿里山。
蔡英文也提及阿里山小火車，因天災中斷15年，透過中央和地方攜手合作復建，前瞻計劃挹注經費支持，將在下個月全線通車，這是非常重要的里程碑，相信未來能串聯嘉義縣市觀光發展，感謝縣市長黃敏惠、翁章梁與中央一起為嘉義帶來改變，打造觀光旅遊與科技重鎮。