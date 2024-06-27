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王仁甫飛中國「3天找不到人」！季芹整晚沒睡奔機場：每天都擔心

▲王仁甫飛中國參加馬拉松「三天聯絡不上人」！季芹追蹤定位整夜沒睡直奔機場，發文透露：「每天都很擔心。」（圖／王仁甫與季芹臉書）
▲王仁甫飛中國參加馬拉松「三天聯絡不上人」！季芹追蹤定位整夜沒睡直奔機場，發文透露：「每天都很擔心。」（圖／王仁甫與季芹臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人季芹與王仁甫結婚長達20年以上，兩人一起共同育有一對兒女，經常透過社群曬出幸福的家庭生活點滴，獲得許多粉絲的支持與喜愛。不料，季芹在今（27）日發文坦言自己已經長達三天聯絡不上老公王仁甫了，昨天晚上更是擔心到「幾乎沒睡」，直到抵達機場，她親眼看到對方才終於放下心中的石頭，直呼：「終於可以安心了。」引起不少粉絲關注。

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王仁甫近期飛到中國參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，不過老婆季芹卻長達三天的時間聯絡不上他，季芹表示：「已經三天沒和仁甫聯絡上了，一直透過衛星定位追蹤他的位置，昨天是超級大魔王，79公里需在24小時內到達，不知道他狀況如何？」

▲藝人季芹（左）與王仁甫（右）結婚長達20年以上，兩人一起共同育有一對兒女，經常透過社群曬出幸福的家庭生活點滴，獲得許多粉絲的支持與喜愛。（圖／王仁甫與季芹臉書）
▲藝人季芹（左）與王仁甫（右）結婚長達20年以上，兩人一起共同育有一對兒女，經常透過社群曬出幸福的家庭生活點滴，獲得許多粉絲的支持與喜愛。（圖／王仁甫與季芹臉書）
還好後來季芹抵達機場，一切煩惱就瞬間化解了，她表示：「直到剛剛到機場，終於看到他到了！不知道是否衛星有延誤，但看他到達，我終於可以安心了。」季芹也透露，自己昨晚因為擔心王仁甫的情況幾乎沒睡，現在整個眼睛真的要張不開了。

此外，季芹也坦言：「每天都很擔心也為他加油打氣，但我想他的身體和精神狀態應該都已經超越了極限，好想知道他經歷了些什麼，等我們回來，趕快把影片剪出來和你們分享喔！一起為TEAM TAIWAN加油。」

網友們看到季芹的貼文後，都紛紛留言表示：「台灣隊加油～我們也每天跟著GPS，跟著緊張！真心覺得佩服，佩服的五體投地」、「他們超累的！GPS應該沒延遲，他們是真的跑到早上5點多才抵達營地」、「加油，希望可以平安順利完賽」、「仁甫哥好厲害，加油。」

▲王仁甫（左）近期飛到中國參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，不過老婆季芹（右）卻長達三天的時間聯絡不上他。（圖／王仁甫與季芹臉書）
▲王仁甫（左）近期飛到中國參加「2024蒙古戈壁世界四大極地馬拉松」，不過老婆季芹（右）卻長達三天的時間聯絡不上他。（圖／王仁甫與季芹臉書）
▲季芹在貼文中透露，自己因為擔心王仁甫的情況幾乎整夜沒睡，現在整個眼睛真的要張不開了。（圖／王仁甫與季芹臉書）
▲季芹在貼文中透露，自己因為擔心王仁甫的情況幾乎整夜沒睡就直奔機場，整個眼睛真的快要張不開。（圖／王仁甫與季芹臉書）

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