今日軍武／105公厘輪型戰車體積太龐大！專家：不要為國造而國造

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軍備局人員指出，獵豹戰車2023年8月完成初期作戰評測，並通過軍種測評總評為「合格」，成為國人第一輛由國人自力設計研發、擁有全部智慧財產權的輪型戰車。不過，105公厘輪型戰車車身高度達3.3公尺，陸軍在作戰測評報告有降高的建議，因此下一步研發目標是將105公厘輪型戰車的車身高度將至3公尺以下，已完成第3輛原型車（D3）構型的確認，預計2025年完成D3樣車的產製與驗證，來滿足軍種作戰需求。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，美軍已經退役的M1128砲車，M1128僅有2.6公尺高，用二代雲豹輪型甲車底盤的105公厘輪型戰車至少有3.3公尺以上的高度。雖說3號樣車要降低30公分，但是高度依然可觀。如果軍備局209廠搞了快20年的東西是這樣，還是一句老話，「不要為國造而國造」。
M1128砲車是美國史崔克裝甲車（Stryker vehicle）系列的火砲裝甲車版本，其上裝有一門105公厘的M68A1E4線膛砲。由於M1128砲車沒有裝備空調系統，因此每個乘員的座位上都設有獨立冷卻風扇，以將車外空氣循環至車內，但是車內的電腦系統仍不時有過熱的情形發生。M1128砲車使用遙控炮塔與自動裝彈機，但自動裝彈機常被抱怨故障率高，自動裝填設備於交戰過程中故障時，乘員即必須爬出車外修理，從而暴露於敵火射擊的危險之下。
美軍僅採購142輛M1128砲車，由於設計過時、防護力不佳、維護成本高等因素，美軍於2021年宣布在2022財政年度結束前讓M1128退役，並將省下來的資源與人力，用於整合更具殺傷力的武器系統，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈、30公厘鏈砲等。