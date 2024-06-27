特企／TQF協會成立30週年轉型蛻變　與日本JFSM合作升級

首度公開SSCAP 專為食品產業打造「食品產業永續供應鏈發展評量平台」
為將台灣優良食品推向國際，TQF協會整合國際資源，與日本JFSM簽署合作夥伴協議。自去年通過第一批相互採認的24間食品工廠後，今年雙方合作再升級，共同推動「食品供應鏈永續發展評量平台（Sustainable Supply Chains Assessment Platform, 簡稱SSCAP）」，並於食品展上首度公開，精準排除食品業者推行ESG永續發展的障礙，帶領食品產業共同朝向永續發展邁進。
導入JFS-B PLUS 促進更多食品業者提升自主管理能力
日本JFSM協會授權TQF協會使用JFS-B Plus中級程度的泛用型食品安全管理評鑑標準，未來台日將共用同一標準，使雙方食品業者降低重複稽核，輕鬆接軌國際，促進台灣與日本雙邊的食品貿易機會。
展現多元化技術服務 簽約日本阿斯環境服務公司
在本次慶祝活動中，TQF協會與日本業界龍頭阿斯環境服務公司簽署合作備忘錄，未來將攜手透過環境問題諮詢及診斷、實地病媒防治及舉辦相關輔導及課程等服務，協助業者提升食品安全衛生管理技術，達到國際級的水準。
TQF協會30年來歷經4個階段：創始、成長、轉型及蛻變
TQF協會創立於1994年，30年來經歷4個階段：1994年創始期，當時食品GMP驗證制度由政府主導推動，協會協助推廣；2000年成長期，轉化為政府與民間共同推動，以提高食品業者參與度與自主責任；2015年轉型期，轉變為民間自主推動TQF驗證方案；2022年起為蛻變期，周能傳理事長表示：「面對多變市場，食品業者需要更多專業服務」。周理事長自上任後即著手將協會推向蛻變轉型，制定全新發展策略、建構多元驗證體系、擴大驗證範圍、加速TQF驗證方案與國際鏈結、拓展國內外市場、增加營運服務項目、結合外部資源提升服務的量能，旨在讓TQF協會由驗證服務機構蛻變為多元技術服務機構。
TQF微笑標章 貼近消費者
第10屆周能傳理事長於2022年上任後，為了提升TQF微笑標章與消費者的連結，舉辦了各式推廣活動。去年中元節與電商通路PChome24h購物首度合作，設立TQF驗證產品旗艦館，廠商業績平均成長32%。今年世界食安日更進入到實體通路，與食品銷售通路龍頭家樂福一起推動「以消費響應世界食品安全日」，在全台312間家樂福門市及家樂福線上購物都設有「TQF驗證產品專區」，民眾熱烈參與、力挺食安，活動限量贈品在3天內兌換一空。周能傳理事長認為，提高TQF微笑標章知名度，贏得消費者的認同，產生行動力，是對不斷追求卓越的TQF會員業者的肯定，也將是TQF協會持續努力的最重要的工作。
「TQF台灣優良食品」從食品驗證制度推廣拓展到食品技術服務
TQF協會為確保消費者權益及健全食品產業發展，以全球食品安全倡議(GFSI)的基準要求為標竿，訂定TQF驗證方案，其驗證標準含括GMP、HACCP、FSM及QM。目前共有112間公司、139間工廠及242個產線通過TQF驗證，包含統一、金車、宏全、黑松、味全、愛之味、台糖、光泉、泰山、味丹等食品大廠。而TQF驗證共有28個驗證類別，4,500多項驗證產品，其中以飲料、乳品、麵條、罐頭、醬油等為大宗，在各大量販店、零售店等都能買到有TQF驗證的台灣優良食品。未來將提供高技術含量的服務項目，包括食安管理技術服務、食品包裝設計輔導、食品聯合檢驗服務、食品企業經營管理診斷、食品企業數位轉型輔導、食品低碳綠色供應鏈輔導及台日食品企業商務合作媒合服務等。
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