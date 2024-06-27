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台積電最後一盤爆逾5000筆買單收平盤　台股終場跌80點、日K連3紅

▲台北股市今（27）日遇到拉回壓力，終場下跌80.71點或0.35%，收在22905.98點，日K連3紅，成交量為4415.31億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（27）日遇到拉回壓力，終場下跌80.71點或0.35%，收在22905.98點，日K連3紅，成交量為4415.31億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市昨（26）日大漲110點，今（27）日就遇到拉回壓力，在權值股普遍走弱之下，開盤下跌126.76點、來到22859.93點，跌破10日線，不過在鴻海翻紅，以及太陽能、PCB族群的拉抬下，跌點收斂，終場下跌80.71點或0.35%，收在22905.98點，日K連3紅，成交量為4415.31億元。

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大盤走低之際，中小型股也欲振乏力，同樣開在盤下，雖然有一度翻紅，可惜買盤力道不足，終場下跌1.68點或0.62%，收在今日最低點269.46點，跌破5日線。今日個股成交量排行榜前五名為：長榮航、群創、訊舟、華航、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、森崴能源、世芯-KY、奇鋐。

權值股今日走勢分歧，權王台積電開盤下跌9元、來到951元，最低一度來到949元，不過隨後有買單湧入，最後一盤更是爆出5005張買單，推升股價終場收在平盤價960元；鴻海走升力道相對強勁，雖然開在盤下，不過隨後走高，最高來到214.5元，終場上漲2.5元或1.19%，來到212.5元，貢獻大盤指數就有9點；聯發科早盤數度翻紅，可惜不敵賣壓，終場下跌10元或0.71%、來到1395元，壓抑大盤指數就有4點。

此外，壓盤的還有AI概念股，類股指數終場下跌1.42%，和碩下跌逾7%，迎廣逾4%，勤誠、信驊下跌逾3%，世芯-KY、所羅門、嘉澤、精誠、AMAX-KY、金像電等等下跌逾2%。

不過還是有族群逆勢走高，首先是太陽能股，受惠輝達洽談購買綠電事宜，雲豹能源、泓德能源、森崴能源連日上攻，今日資金轉移至老牌太陽能族群，多檔攻上漲停，包括茂迪、聯合再生、安集、科風、達能、國碩，其餘個股也有表現，元晶上漲逾8%，盈正上漲逾3%。

此外，PCB族群也表現相對強勁，指標廠華通受惠於低軌衛星與蘋果新機步入備貨旺季，股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元，蓄勢再挑戰4月8日的83.5元波段新高，終場則是上漲2元或2.52%，來到81.4元。也帶動族群個股上攻，銘旺科、新復興、佳總亮燈漲停，德宏上漲逾5%，亞泰金屬上漲逾3%，臻鼎-KY、精成科上漲逾2%。

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