台積電最後一盤爆逾5000筆買單收平盤　台股終場跌80點、日K連3紅

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權值股今日走勢分歧，權王台積電開盤下跌9元、來到951元，最低一度來到949元，不過隨後有買單湧入，最後一盤更是爆出5005張買單，推升股價終場收在平盤價960元；鴻海走升力道相對強勁，雖然開在盤下，不過隨後走高，最高來到214.5元，終場上漲2.5元或1.19%，來到212.5元，貢獻大盤指數就有9點；聯發科早盤數度翻紅，可惜不敵賣壓，終場下跌10元或0.71%、來到1395元，壓抑大盤指數就有4點。
此外，壓盤的還有AI概念股，類股指數終場下跌1.42%，和碩下跌逾7%，迎廣逾4%，勤誠、信驊下跌逾3%，世芯-KY、所羅門、嘉澤、精誠、AMAX-KY、金像電等等下跌逾2%。
不過還是有族群逆勢走高，首先是太陽能股，受惠輝達洽談購買綠電事宜，雲豹能源、泓德能源、森崴能源連日上攻，今日資金轉移至老牌太陽能族群，多檔攻上漲停，包括茂迪、聯合再生、安集、科風、達能、國碩，其餘個股也有表現，元晶上漲逾8%，盈正上漲逾3%。
此外，PCB族群也表現相對強勁，指標廠華通受惠於低軌衛星與蘋果新機步入備貨旺季，股價再度衝過80元關卡，最高一度來到83.2元，蓄勢再挑戰4月8日的83.5元波段新高，終場則是上漲2元或2.52%，來到81.4元。也帶動族群個股上攻，銘旺科、新復興、佳總亮燈漲停，德宏上漲逾5%，亞泰金屬上漲逾3%，臻鼎-KY、精成科上漲逾2%。