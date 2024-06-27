特企／全台首店未開幕訂位即搶爆　超過千人搶進巨蛋朝聖

「湊湊火鍋」不僅是以「全台首店」創造出強大話題性，首度進軍台灣更是因地制宜，因應台灣市場進行口味差異化調整，透過創新詮釋手法，搭配精挑細選的優質產品，推出豐富鍋底和食材，自許能成為台灣火鍋界的愛馬仕。
同時，呷哺呷哺集團擁有完整的全球採購網絡，有強大的供應鏈作為後盾支持，蒐羅全球優質產品，使「湊湊火鍋」的消費者能夠以親民的價格，享受五星級的體驗，開幕初期即吸引不少熱愛美食的年輕客層。
此外，首登台的「湊湊火鍋」不僅是以五星用餐品質吸客，更是同步推出首三日5折優惠、6/28~7/09期間75折、豪灑兩億台幣代金券等折扣活動，利用多重優惠活動引人流入店，讓開幕首週訂位全滿，超過千位消費者前來朝聖，且為了嚐鮮與搶優惠更是有不少消費者湧入現場候位入場的隊伍。
而消費者實際體驗後也都給予好評，不少人更直呼：「太好吃了！想再來吃第2次！」、「已經辦會員卡了」「和牛太超值了！」，也讓此次首店進駐台灣市場成功打響「湊湊火鍋」亞洲最潮精品火鍋名氣。呷哺呷哺集團董事長賀光啟也表示，「年底前將於北部再展第二間商場店，預期湊湊未來在台展店目標要達成 15 家店」。
除了開幕優惠活動外，「湊湊火鍋」也推出會員制度，只要在App Store或Google Play搜尋「i呷哺」，下載「i呷哺」APP並加入集團會員，便能立即獲得免費茶飲、500元代金券及會員生日好禮等入會好禮。
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