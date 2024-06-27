特企／日本肉類加工品出口協議會前進食品展　推和牛日本火腿腸

根據日本農林水產省公布2024年1月農林水產品及食品出口額為864億日圓，較上年同期增長15.7％，對台灣的出口增多。肉類加工品出口協議會看好台灣加工肉品市場的成長，與日本業者同做了許多努力，2023年首次獲得台灣進口認可，日本火腿集團與大和食品取得進口許可，2024年全農取得加入，盼將日本肉類食品介紹給國內外業者一起共創商機。
專務理事 強谷雅彥表示，日本火腿腸及和牛在得天獨厚的環境及尖端技術下，有著豐富美好的風味，通過國際水準安全標準製造的高品質肉類食品，注入設計與創新，開發出豐富多元的規格，能滿足市場各式飲食偏好需求，現已完全融入重視精緻飲食的日本人日常生活。並端出具日本品牌識別之參展商品向台灣業者進行完整介紹，表示，台灣是日本和牛最大的出口地，十分有信心和牛加工食品會受到台灣市場的喜愛。
此次參展特別帶來「和牛烤牛肉」提供民眾試吃，採用獨創的調配香料與手法，低溫慢火精心烹製而成，主打解凍之後就能直接吃，保持和牛鮮嫩口感，能創造出無限菜式且提供客製化規格商品，受到眾多業者的諮詢與交流；另將使用柔軟的天然羊腸和豬肉粗絞肉製成的「粗絞肉香腸」製成「大腸包小腸」台灣小吃。彈脆的口感與香味四溢的肉汁、唯有粗絞肉才吃得到的顆粒感為一大特點，獲得不少台灣民眾的好評。詳情請見官方網站。
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