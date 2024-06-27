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周志豪第9順位就獲灰熊青睞！堪稱本屆大贏家　獲選淡定表情全錄

▲2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，其中擁有華裔血統的「周俠客」周志豪（Zach Edey）在首輪第9順位就被灰熊隊選中，堪稱本屆選秀一大贏家。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，其中擁有華裔血統的「周俠客」周志豪（Zach Edey）在首輪第9順位就被灰熊隊選中，堪稱本屆選秀一大贏家。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024年NBA選秀會今(27)日台灣時間早上8：00正式登場，其中曼菲斯灰熊隊在首輪第9順位，就將有著華裔血統的「周俠客」周志豪（Zach Edey）選進，也讓不少專家感到震驚。但灰熊隊過去向來就有選高大中鋒的傳統，且周志豪本賽季在NCAA聯賽上的表現，確實相當突出，也一路率領普渡大學闖進冠軍戰，在想要補強球隊禁區的情況下，選擇他確實也是合理的選擇。而周志豪稍早在確定獲得灰熊青睞之後，則是顯得相當淡定，並與身旁的家人與好友們一同擁抱慶祝。

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周志豪本季率普渡闖總決賽　可惜未能搶下冠軍

周志豪（Zach Edey）本賽季共替普渡大學出賽39場比賽，場均上場32.0分鐘，可以得到25.2分、12.2籃板、2.0助攻、2.2阻攻，表現相當出色，投籃命中率為62.3%，罰球命中率則有71.1%。其中在瘋狂三月的比賽上，周志豪的表現更加進化，並帶領普渡大學一路闖進總決賽，遺憾的是最終球隊不敵康乃狄克大學，屈居亞軍，不過憑藉自己的強勢表現，也讓周志豪毫無懸念入選NCAA年度最佳陣容。

而根據球探報告指出，周志豪在籃框附近的手感極佳，同時終結能力出色，也是他的優勢所在，他也擅長利用體型卡位，並用勾射方式完成進球。而在以大個子球員來看，周志豪的罰球命中率也不算太差，再加上他在禁區的破壞力，他有機會能在罰球線上得到不少分數。

上賽季原先就有意選秀　但周最終選擇續留大學

事實上，上個賽季周志豪原先就有意要投入NBA選秀，但當時外界對他的預測多半落在第二輪末段，甚至有可能會落選。於是在經過深思熟慮之後，周志豪最終則決定續留在大學賽場，並幫助普渡大學勇闖冠軍戰，如今他首輪第9順位就獲得灰熊隊青睞，也堪稱是本屆選秀會上的一大贏家

至於今日的選秀會，周志豪本人則是並沒有現身會場，而是與家人與朋友們一同相聚，並收看選秀會直播。當看到灰熊隊在第9順位選擇自己之後，身旁的友人則是顯得比他本人更為開心，隨後大家並一同高興地歡呼，享受這美好又難得的時刻。


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