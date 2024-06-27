美光上季業績繳出亮眼成績 外界期望太高！盤後股價跌9%
美國記憶體晶片製造商美光科技昨（26）日盤後公佈上一季財報表現，營收為68.11億美元，季增17%、年增82%，雖然獲利表現亮眼，但因為本季財測略勝預期，並沒有新驚喜，外界期望太高，反而導致盤後股價一度重挫9％，連帶也讓台灣記憶體股今（27）日走跌，南亞科、華邦電、南亞科相繼走跌。
記者陳郁柔／台北報導
美光公布上一季財報表現，受惠於人工智慧AI領域持續高速發展、記憶體解決方案需求攀升，截至5月30日為止總營收達68.1億美元、年增81.6%，優於分析師預期的66.7億美元；淨利為3.32億美元，也大幅優於去年同期的淨虧損19億美元；調整後每股盈餘為0.62美元，優於市場預期的0.51美元；另外，季度營運利潤報9.41億美元，高於預期的8.691億美元，調整後營運利潤率為28.1%，也超出預期的27.2%。
至於後市表現，美光預估2024會計年度第四季營收區間為74億至78億美元，符合分析師預期的75.8億美元；調整後每股盈餘預估為1.08美元，正負0.08美元；調整後營運利潤率預估為33.5%到35.5%，符合市場預期的34.5%。
美光表示，其用於AI晶片的高頻寬記憶體HBM晶片訂單在2025年之前已經售罄，2024年供不應求，不過產業和零售需求仍存在不確定性。展望2025年，AI PC、AI智慧型手機需求以及數據中心AI的持續成長創造了有利的環境，讓美光有信心在2025會計年度繳出可觀的營收記錄，並在產品組合持續轉向較高利潤產品的帶動下顯著提高獲利能力。
雖然美光繳交出來的成績單非常亮眼，不過因為外界期望太高，反而導致盤後股價一度重挫9%，連帶也讓今日台灣相關概念股走跌，記憶體指標股華邦電下跌逾1%，南亞科、旺宏也收在盤下。記憶體模組廠股價也有壓力，商丞下跌逾5%，創見下跌逾2%，廣穎、群聯下跌逾1%。