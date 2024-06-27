特企／別跑錯！米其林「請客樓」在全家　「麻油雞飯糰」升級登場

先前曾推出過「初代」麻油雞飯糰，在網上獲得一片好評，網友形容酒香及麻油味都很夠味、雞肉口感鮮嫩不柴、吃來吃去還是最喜歡麻油雞飯糰， 還有網友特別跑好了好幾間才買到，吃過大讚「米飯吸滿湯汁但不軟爛，菇類口感脆滑、雞肉也很嫩，竟然還帶有酒香，完全就是把麻油雞湯拌到飯裡大口扒的感覺」！直呼好吃到必須發文推薦。現在全家聽到網友心聲，重新把請客樓IP引入，將新品大升級，讓美食老饕們重新體會飯糰好滋味！
全家 x 請客樓推3款新品 最強「麻油雞飯糰」更升級
全家此次與請客樓聯名推出3款新品，由米其林星級主廚許宏德監製，以請客樓經典菜色「藤椒手撕雞」、「紅豆煎鍋餅」、「麻油雞飯」為概念，延伸開發新品「藤椒乾拌麵」、「豆沙鍋餅」以及「麻油雞飯糰」。即將於7月10日上市的豆沙鍋餅為請客樓聯名監製，使用台灣本地產出的紅豆，製作濃郁蜜紅豆內餡，搭配滿滿芝麻麵皮，每口都吃得到不同層次及風味；同樣是請客樓聯名監製的藤椒乾拌麵，以青辣椒、糯米椒煸炒出誘人香氣，搭配五花肉片、青江菜、辣椒絲，最後再淋上藤椒油，獨特風味、香氣誘人。
「麻油雞飯糰」曾銷售百萬顆 全家升級版內餡更厚實
請客樓招牌麻油雞飯是不少人難忘的好滋味，主廚將料理技術創新，把麻油雞飯變成麻油雞飯糰，以多重製程萃取麻油及米酒、自製麻油薑提味，讓糯米飯飽富麻油香氣後，再拌入雞汁高湯、米酒，賦予米飯多層次風味，香氣四溢的飯糰內餡更有大塊腿丁與麻油杏鮑菇丁，層層散發出麻油與食材的濃郁香氣，令人愛不釋手，先前推出時累積銷量破百萬，如今全家與請客樓聯名推出的麻油雞飯糰，內餡更厚實，手作製成的工法讓米飯口感更加提升！
喜愛請客樓的老饕一定都知道不能錯過招牌麻油雞飯，現在全家聯手請客樓，將麻油雞飯的米飯、內餡更升級，製成更多層次的麻油雞飯糰，只在全家獨家販售。全家與請客樓殿堂聯名還有超划優惠，6月26日至8月6日，請客樓聯名麻油雞飯糰，搭配泰山冰鎮650ml飲品只要59元，早點來全家還有更多選擇，麻油雞飯糰指定鮮食飲品組合，餐餐超值配只要69元，最強的聯名和最划算的組合只在全家。詳情請見官方網站。
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