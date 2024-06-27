NBA選秀黑馬周志豪！究竟有何魅力？　被譽為「下一個小Gasol」

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灰熊在今年選秀中以第9順位挑走周志豪。他在今年NCAA錦標賽效力於普渡大學，並帶領球隊殺進全國總冠軍賽。最終，普渡大學雖然不敵康乃狄克大學，無緣奪冠，但周志豪這位Big Ten（十大聯盟）歷史上最高的球員，依然受到了NBA球探的關注。然而，對於他的選秀價值，球探們的意見存在分歧。
周志豪身高224公分，體重136公斤，他能夠利用自己的身材優勢來得分。然而，他的防守能力受到質疑，因為他在對抗具有橫向移動速度快的球員時表現不佳，這也是大多數NBA球員具備的能力。
Bradley Beal看好周志豪未來性
不過，周志豪打破外界的看衰，首輪就獲得灰熊隊的青睞。Beal不僅沒有質疑灰熊的選秀策略，還對這位中鋒讚譽有加，「自從他在高中被普渡教頭Matt Painter招募以來，我一直都是普渡的粉絲，我喜歡他所培養出來的球員，而周志豪就是其中之一。」
「周志豪身高224公分，這已經是一個巨大的優勢，球場上沒有什麼人可以對付他。」Beal說，「他本來去年選秀就可以被選中，但他最終選擇留下來，並在大學繼續主宰了比賽。」
Beal接著表示：「周志豪在面對很多看衰他的人，還能夠繼續堅持，並且不斷證明自己。對我來說，我認為他在NBA有機會展現他的影響力。」接下來周志豪將他的天賦帶入NBA後，灰熊也希望他能成為球隊下一個Marc Gasol，與Ja Morant一起帶領球隊。