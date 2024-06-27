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NBA選秀黑馬周志豪！究竟有何魅力？　被譽為「下一個小Gasol」

▲普渡大學陣中華裔中鋒周志豪（Zach Edey）身高224公分，被譽為小姚明，在今年NBA選秀首輪第9順位被灰熊挑走。（圖／美聯社／達志影像）
▲普渡大學陣中華裔中鋒周志豪（Zach Edey）身高224公分，被譽為小姚明，在今年NBA選秀首輪第9順位被灰熊挑走。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA今（27）日舉行選秀會，擁有「小姚明」稱號的加拿大籍華裔、224公分中鋒周志豪（Zach Edey），在第9順位被曼菲斯灰熊選中，順利進軍NBA。周志豪究竟有何魅力？讓灰熊在首輪挑走他，鳳凰城太陽後衛Bradley Beal做出了分析，揭露灰熊看上他的主因，希望周志豪成為球隊下一個Marc Gasol。

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周志豪成為選秀黑馬　防守能力一直被質疑

灰熊在今年選秀中以第9順位挑走周志豪。他在今年NCAA錦標賽效力於普渡大學，並帶領球隊殺進全國總冠軍賽。最終，普渡大學雖然不敵康乃狄克大學，無緣奪冠，但周志豪這位Big Ten（十大聯盟）歷史上最高的球員，依然受到了NBA球探的關注。然而，對於他的選秀價值，球探們的意見存在分歧。

周志豪身高224公分，體重136公斤，他能夠利用自己的身材優勢來得分。然而，他的防守能力受到質疑，因為他在對抗具有橫向移動速度快的球員時表現不佳，這也是大多數NBA球員具備的能力。

Bradley Beal看好周志豪未來性

不過，周志豪打破外界的看衰，首輪就獲得灰熊隊的青睞。Beal不僅沒有質疑灰熊的選秀策略，還對這位中鋒讚譽有加，「自從他在高中被普渡教頭Matt Painter招募以來，我一直都是普渡的粉絲，我喜歡他所培養出來的球員，而周志豪就是其中之一。」

「周志豪身高224公分，這已經是一個巨大的優勢，球場上沒有什麼人可以對付他。」Beal說，「他本來去年選秀就可以被選中，但他最終選擇留下來，並在大學繼續主宰了比賽。」

Beal接著表示：「周志豪在面對很多看衰他的人，還能夠繼續堅持，並且不斷證明自己。對我來說，我認為他在NBA有機會展現他的影響力。」接下來周志豪將他的天賦帶入NBA後，灰熊也希望他能成為球隊下一個Marc Gasol，與Ja Morant一起帶領球隊。

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