全民1ON1籃球賽7/8開打！首屆不分國籍不限年齡　冠軍可見NBA球星

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市體育總會三對三籃球委員會由鄭志龍擔任主任委員，臺北市體育總會推廣籃球運動，今年首度辦理「全民單打王 1ON1 籃球賽」，預期打造適合全民參加的單挑籃球賽，讓眾多籃球愛好者們也有機會在籃球運動中展現自我，增進國內籃球熱度，並提升籃球水平及增進臺北市運動觀光產值。期待藉由本次賽事燃起學生參與籃球運動的熱情。
活動開幕式將特別邀請臺北市體育總會總會長葉林傳、臺北市體育總會三對三籃球委員會主任委員鄭志龍、361度台灣區總經理葉子睿、LP台灣通路行銷經理黃上慧、conti營運經理蔡建勳、AREA 02共同創辦人林俊宏和P. LEAGUE+人氣球星361度代言人蔡文誠。
冠軍獎金一萬元 有機會跟NBA球員見面
現場活動將由人氣Youtuber彭尊主持，並配合活動進行，與邀請現場球迷互動。活動現場還將由AREA 02贊助一雙球鞋給現場觀眾，Fubon Angels啦啦隊將帶動場邊待參賽的選手們（不分男女共100隊），以熱情的口號聲、加油聲回應來賓的開球儀式。本次LP LAB+城市運動防護隊也將在現場為選手的運動安全把關，讓選手可以盡情發揮，追求最佳表現。
全民單打王1ON1籃球賽參加對象為不分國籍、不限年齡的籃球愛好者，由參賽選手自行填寫線上表單報名參加。陳允湟總幹事今年開辦此活動，本次活動採單淘汰晉級賽制，場場都很精彩、每球都是關鍵。本賽事贊助廠商361度將頒發冠軍獎金一萬元，並取前四名頒予相關獎項，冠軍參賽者將獲得未來361度邀請NBA球星來臺時優先參與的機會。
運動 i 台灣 全民單打王 1ON1 籃球賽資訊
開幕時間：113 年 7 月 8 日（星期一）上午 09 時 00 分
活動地點：新生高架橋下籃球場 八德路與市民大道間新生高架橋下
【 全民單打王1ON1籃球賽 】按此報名