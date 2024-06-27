依序即時回答？即問即答？民眾黨嗆綠委：不太難懂吧！
國會改革法案昨起上路，總統賴清德本周一宣布將聲請釋憲與暫時處分，對此民眾黨日前在社群平台炮轟賴清德是否已自命為太上皇，質疑《立法院職權行使法》哪一條要求總統「即問即答」？對此民進黨立委林俊憲參戰，不解稱請用理性務實的方式解釋，「『即問即答』與『依序即時回答』有何不同？」而民眾黨留言稱，前者是我講一句你回一句，或可能唇槍舌戰，後者是問完後再回答，「真的不太難懂吧，委員?」
記者陳威叡／台北報導
對於賴清德日前在總統府發表敞廳談話，宣布要將國會改革法案聲請釋憲，並說明在結果出爐前不宜貿然行動，意指將不會赴立院國情報告。對此民眾黨質疑，試問這次《立法院職權行使法》哪一條要求總統即問即答？賴清德是否已自命為太上皇？
而林俊憲則在底下留言參戰，哪一條要求總統「即問即答」？就在第15條之4，「立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答。」反問民眾黨，請用理性務實的方式解釋，「即問即答」與「依序即時回答」有何不同？狠酸「這年頭，識字彷彿成了一種罪過。」
民眾黨也不甘示弱解釋，前者是我講一句你回一句，或可能唇槍舌戰；一種是問完後再回答，「真的不太難懂吧，委員?」反嗆「這年頭，在立法院專心上班彷彿成了一種罪過。」