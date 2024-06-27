內湖寵物店老闆輕生竟因開店沒鄰居同意！北市都發局說話了
喜愛小動物的47歲黨姓男子砸下400萬在內湖開寵物店，但因與二樓住戶發生糾紛無法取得鄰居同意開店，而無法取得營業登記，心血付諸東流，昨日被女友發現在店內身亡，引起網友議論。北市都發局今（27）日表示，2019年修法當時考量寵物美容或寄養營業地點有動物活體，其引發的外部性與獸醫診療機構相似，所以參考住三診療機構的標準，而有毗鄰兩側及直上樓層區分所有建物為住宅使用者，應取得該等建物所有權人之書面同意之規定。
記者呂炯昌／台北報導
北市都發局指出，北市住三原先無法設置寵物美容或寄養，歷經與動保處、寵物公會、動保協會、環境品質文教基金會等就產業需求及對於住宅區影響性進行討論，考量對環境的外部影響(如噪音、衛生、氣味等)可透過相關防治措施隔絕，且2015年時臺北市寵物商業同業公會亦提出相關自律公約，因此才研議修法於2019年放寬住三一樓及地下一樓可以附條件允許寵物美容或寄養使用。
北市都發局進一步指出，至於其所附條件，修法當時考量寵物美容或寄養營業地點有動物活體，其引發的外部性與獸醫診療機構相似，所以參考住三做獸醫診療機構的標準，而有毗鄰兩側及直上樓層區分所有建物為住宅使用者，應取得該等建物所有權人之書面同意之規定。
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