博客來揭上半年新書暢銷榜！中捷長髮哥金句助攻《芙莉蓮》衝季軍
博客來今（27）日公布「2024上半年新書暢銷榜TOP10」，以漫畫/圖文書與心理勵志各占3席入榜最多。漫畫大熱，《排球少年！！10週年編年史 全》以兩個月內熱銷萬本的驚人成績奪冠；人氣動漫《葬送的芙莉蓮》金句爆紅，最新集《葬送的芙莉蓮 12》迅速攀升至季軍。台股傳奇交易員巨人傑首度出書，《巨人思維》吸引股民朝聖，登上半年新書榜亞軍。
記者周淑萍/綜合報導
今年上半年有哪些好書熱賣？博客來「2024上半年新書暢銷榜TOP10」揭曉，集結豐富的情報，以角色成年樣貌繪製封面的《排球少年！！10週年編年史 全》短短兩個月內銷量突破萬本，風光奪冠。台中捷運上月發生隨機砍人事件，當時在車廂內和持刀男子搏鬥的「長髮哥」，在出院後接受市府表揚時，特別引用《葬送的芙莉蓮》經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的。」讓最新集數第12集，銷量攀升至暢銷榜第三；讓全世界掀起「女兒」熱潮的《SPY×FAMILY 間諜家家酒 12》銷售強勢，穩坐暢銷榜第六
心理勵志入榜三席版品類型多元，被美國媒體稱為「地表最強的男人」的大衛‧哥金斯活出強大心理韌性和突破身體極限的硬派勵志自傳《我，刀槍不入》深受讀者喜愛勇奪第四名，探討兩性關係的知名心理師-周慕姿新作《親密恐懼》獲得第八名。《今天不會都是壞事》用SNOOPY療癒圖文搭配簡單的大智慧禪語，帶來心靈平靜，擠進第十名，
商業理財書類入榜兩本皆為「投資理財」類，第二名《巨人思維》為台股傳奇交易員巨人傑首度出書公開投資思維，吸引股民朝聖；第五名《一如既往》是全球暢銷書《致富心態》作者全新力作。此外，於6月27日～6月28日圖書全館滿799元再9.5折，全站滿2000元送100元E-Coupon，6月27日一日限定分級會員最高1.5%回饋。