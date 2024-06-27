台北最神秘景點！圓山東密道「僅3方法可入場」　預約每月限40位

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包含神秘的圓山東密道，全長67公尺、84個階梯，特意設計迂迴彎曲，是為避開追兵和直線前進的子彈；同時，除了鋼筋水泥，凹凸不平的牆面，加強吸音效果，即使後有追兵，也不易定位。密道內架設有43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺造成二次傷害。原本僅有圓山飯店房客或預定圓山飯店餐飲專案之民眾可加購導覽行程，今年夏天台北101獨家推出限定套票。
（一）圓山東密道全台僅3方法玩得到
全台北最神秘景點！位於圓山飯店內的圓山東密道，於2021年後首度對外開放旅客走訪參觀，原本僅有圓山飯店房客或預定圓山飯店餐飲專案之民眾可加購導覽行程，台北101自7月推出限定聯票。
包含台北101秘境花園觀景台國人全票一張（原價420元），以及圓山東密道導覽票券一張。分為國人兒童票一位台幣750元、國人全票一位1320元；外籍兒童票一位990元、外籍全票一位1500元等四票種，旅客僅需於Stage 101提前預約，每月僅有一場，限額40位。
（二）台北101觀景台加48元玩動物園
串聯正值110周年園慶的臺北市立動物園，台北101推出觀景台及台北動物園暢玩套票。包含台北101- 89F秘境花園觀景台國人全票一張（原價420元），以及臺北市立動物園全票一張（原價100元），加起來原價520元，台北101聯合套票國人僅需台幣468元，相當於參觀台北101觀景台後只需加價48元，就有多一張動物園的門票，一次玩遍兩個腹地廣博，好逛好玩又好買的台北絕佳熱門景點。
（三）台北101觀景台加200元搭貓空纜車
台北101與貓空纜車推出國人專屬不限時一日暢遊套票，內含台北101- 89F秘境花園觀景台國人全票一張（原價420元），以及貓空纜車一日暢遊票（原價260元）旅客僅需透過Stage 101預約，即可用台幣620元的優惠爽玩，相當於台北101觀景台加200元可多搭貓空纜車，旅客當天可不限次數搭乘纜車，一日集齊台北101觀景台、貓空自然公園、擎天崗、貓群咖啡等特色景點。
此外，暑假必去的景點，還有集結時尚、潮流的年度盛事「2024 GQ STYLE FEST 潮流文化祭 」，將於7月6日至7月7日登場，更於日前宣布重磅邀請邀請韓國人氣巨星TAEYANG作為活動大使，KKday獨家推出雙人套票方案，購買潮流玩家單日票2張，售價1700元，即贈「全家」Let's Café 大杯冰美式一杯。
購買潮流菁英單日票2張，售價3600元，包含快速通關、專屬包廂、限定餐飲、潮流講座入場資格，再贈台灣大車隊200元乘車金，另有單人票方案，包含「潮流玩家單日票」售價850元，及「潮流玩家單日票」售價1,200元起，凡購買門票皆有潮流專屬好禮可領取，數量有限，送完為止。