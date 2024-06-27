驚悚！沈伯洋差點被消失 秒申請隨扈「傅崐萁救我一命」
民進黨立委沈伯洋昨日開直播時表示，在立院審查國會改革法案期間，本來已向立院和黨團請好假要出國參加一場非常保密的會議，但從517到528在國民黨總召傅崐萁堅持下，每天要到12點最後因而取消班機，未料卻有國外安全團隊致電稱，有人以「沈伯洋」的名義入境該國並出席會議，但該行程非常保密，幾乎沒有人知道，但卻有人上了同一班飛機，用了他的名字到旅館報到，被發現後人就不見了，才會開玩笑說「傅崐萁救我一命」，對自己而言有越來越多危險，因此也特別申請隨扈保護。
記者陳威叡／台北報導
沈伯洋表示，自己在國際上很活躍，在青島行動期間，他原本是要計劃要到國外開會，已向立法院以及黨團請假，但但從517到528在國民黨總召傅崐萁堅持下，每天要到12點最後因而取消班機，想辦法要擋下法案。
沈伯洋說，未料卻有國外安全團隊打電話來，稱有人以「沈伯洋」的名義入境該國並出席會議，但該行程非常保密，幾乎沒有人知道，但卻有人上了同一班飛機，用了他的名字到旅館報到，被發現之後人就不見了。
沈伯洋提到，自己才會開玩笑說「『傅崐萁救了我一命」，就是因為傅崐萁強推法案才取消機票，而且當時原本要去的不是一個安全的國家。
沈伯洋認為，事件之後中國接續發布台獨分子懲戒方案，這對他來講當然是一個很大的人身威脅，因為理論上政治犯是不能引渡，但難保中國不會逼迫他國引渡，對自己而言，有越來越多危險，所以現在也申請了隨扈保護。