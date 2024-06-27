賴清德本想靠青鳥大幹一場？媒體人爆他1心態：自卑感很重

驚悚！沈伯洋差點被消失　秒申請隨扈「傅崐萁救我一命」

▲沈伯洋表示原本要出國參加非常保密會議，因國會改革法案取消班機，卻接到國外安全團體電話，稱有人以他名義到旅館報到並參加會議。（圖／記者朱永強攝）
▲沈伯洋表示原本要出國參加非常保密會議，因國會改革法案取消班機，卻接到國外安全團體電話，稱有人以他名義到旅館報到並參加會議。（圖／記者朱永強攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委沈伯洋昨日開直播時表示，在立院審查國會改革法案期間，本來已向立院和黨團請好假要出國參加一場非常保密的會議，但從517到528在國民黨總召傅崐萁堅持下，每天要到12點最後因而取消班機，未料卻有國外安全團隊致電稱，有人以「沈伯洋」的名義入境該國並出席會議，但該行程非常保密，幾乎沒有人知道，但卻有人上了同一班飛機，用了他的名字到旅館報到，被發現後人就不見了，才會開玩笑說「傅崐萁救我一命」，對自己而言有越來越多危險，因此也特別申請隨扈保護。

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈伯洋表示，自己在國際上很活躍，在青島行動期間，他原本是要計劃要到國外開會，已向立法院以及黨團請假，但但從517到528在國民黨總召傅崐萁堅持下，每天要到12點最後因而取消班機，想辦法要擋下法案。

沈伯洋說，未料卻有國外安全團隊打電話來，稱有人以「沈伯洋」的名義入境該國並出席會議，但該行程非常保密，幾乎沒有人知道，但卻有人上了同一班飛機，用了他的名字到旅館報到，被發現之後人就不見了。

沈伯洋提到，自己才會開玩笑說「『傅崐萁救了我一命」，就是因為傅崐萁強推法案才取消機票，而且當時原本要去的不是一個安全的國家。

沈伯洋認為，事件之後中國接續發布台獨分子懲戒方案，這對他來講當然是一個很大的人身威脅，因為理論上政治犯是不能引渡，但難保中國不會逼迫他國引渡，對自己而言，有越來越多危險，所以現在也申請了隨扈保護。

上班族快看！2025行事曆出爐　農曆春節爽休9天　

卸任後首度露面！蔡英文頂新髮型現身　「不能老是躲在家」

卸任後首度現身！久未搭高鐵　蔡英文擠手扶梯畫面曝光

防人頭戶購屋炒房！行政院通過新青安「限貸一次」即起生效

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載