55688攜保誠人壽首創乘車險　銅板價「每周3元」獲百萬保障

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保誠人壽總經理王慰慈指出，「保誠人壽理解消費者的需求，持續開發多元化的保險商品及貼心服務，是民眾規劃安心保障的人生好夥伴及守護者。我們因應不同族群的需求提供客製化的保險商品以及加值服務，台灣大車隊為台灣交通運輸業界的先驅，每年提供8000萬趟次安全貼心的乘車服務，雙方在服務消費者的理念上不謀而合。很榮幸保誠人壽能與台灣大車隊合作，提供屬於計程車族的保險商品，也擴展保誠人壽的保險生態圈。」
55688說明，「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」為壽險業首創為計程車相關意外提供保障的保險商品，讓計程車族的每一次乘坐都獲得安心守護。值得一提的是，「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」除了涵蓋搭乘計程車的行程，也包含了搭乘大眾運輸或自駕汽車的行程，每周只需3元起，即可獲得全年保額100萬元的意外保障。只要成為55688 APP會員，點擊活動專頁後，即可在保誠人壽網路投保平投保。
以30歲擔任公司內勤之男性為例，55688說明，投保「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」保額100萬之意外保障，每年保費僅需134元，即可享五大保障項目，包括意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、意外傷害一至六級失能保險金、搭乘計程車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、大眾運輸意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金、自駕汽車意外傷害身故保險金或喪葬費用保險金。
自7月1日起，55688台灣大車隊更特別推出專屬抽獎活動，民眾只需透過55688 APP或至保誠人壽網路投保平台投保「保誠人壽乘車守護意外傷害保險」，完成指定步驟即享會員專屬搭車金，並可參加六重抽獎活動，有機會獲得Samsung Galaxy S24 Ultra、iPhone15 Pro或價值36500元的全年搭車金等好禮，活動期間至2024年9月30日。