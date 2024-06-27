LINE詐騙猖獗年停7千假帳號　官方呼籲：需「認證碼」只有3種情況

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目前網路上流傳許多釣魚網頁，吸引用戶「幫寵物投票」，或是必須先進行「輔助認證」，會先要求用戶「認證」LINE，並在第三方網頁填寫LINE帳號註冊的電話、密碼、認證碼，導致不少用戶的LINE帳號被盜。LINE帳號所設定的密碼與認證碼，是守護LINE帳號的最後防線，若用戶於不明網頁上填寫，LINE帳號會直接被盜走。LINE官方提醒，只要牢記「三不一提醒」，就能大幅降低LINE帳號被盜機率：
▪︎不明連結不要點
▪︎不告訴任何人LINE密碼
▪︎不告訴任何人LINE認證碼
▪︎提醒自己與親友保有防詐意識
🟡只有3種情境會需要輸入LINE的簡訊認證
▪︎用戶本人要註冊新的LINE帳號時
▪︎用戶本人要換新手機轉移LINE帳號時
▪︎用戶本人要更換LINE帳號所綁定的電話號碼時
🟡單向溝通聊天界面加註警語
為了提高用戶警覺性，近期LINE已於1:1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群，與LINE官方帳號的單向溝通情境，在介面上加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，提醒用戶多一分注意。 此外，如在LINE設定中開啟「阻擋訊息」功能，就不會收到單向溝通的陌生好友所傳來的訊息，讓帳號多一分防護。