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LINE詐騙猖獗年停7千假帳號　官方呼籲：需「認證碼」只有3種情況

▲LINE詐騙猖獗，根據官方統計從2023年起至2024年3月期間，停權涉詐帳號超過7000個。（圖／NOWnews資料照）
▲LINE詐騙猖獗，根據官方統計從2023年起至2024年3月期間，停權涉詐帳號超過7000個。（圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

LINE帳號被盜的消息時有所聞，LINE持續強化防詐措施，今（27）日LINE向全台用戶發出防詐提醒，邀請到超人氣貼圖角色「胖鯊魚鯊西米」擔任宣傳大使，請大家慎防詐騙，不確定該連結是否安全時不輕易點擊查看，更絕對不要將自己的LINE密碼、認證碼告訴任何人或於不明網頁中填寫，就可以大幅降低帳號被盜的機率。此外，LINE也公布2023年起至2024年3月期間，所停權的涉詐帳號超過7千個。

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🟡LINE密碼與認證碼是最後防線，切勿洩漏

目前網路上流傳許多釣魚網頁，吸引用戶「幫寵物投票」，或是必須先進行「輔助認證」，會先要求用戶「認證」LINE，並在第三方網頁填寫LINE帳號註冊的電話、密碼、認證碼，導致不少用戶的LINE帳號被盜。LINE帳號所設定的密碼與認證碼，是守護LINE帳號的最後防線，若用戶於不明網頁上填寫，LINE帳號會直接被盜走。LINE官方提醒，只要牢記「三不一提醒」，就能大幅降低LINE帳號被盜機率：

▪︎不明連結不要點

▪︎不告訴任何人LINE密碼

▪︎不告訴任何人LINE認證碼

▪︎提醒自己與親友保有防詐意識

🟡只有3種情境會需要輸入LINE的簡訊認證

▪︎用戶本人要註冊新的LINE帳號時

▪︎用戶本人要換新手機轉移LINE帳號時

▪︎用戶本人要更換LINE帳號所綁定的電話號碼時

🟡單向溝通聊天界面加註警語

為了提高用戶警覺性，近期LINE已於1:1與群組聊天室、個人檔案、LINE社群，與LINE官方帳號的單向溝通情境，在介面上加註警語「請留意聊天室中潛在的詐騙行為」，提醒用戶多一分注意。 此外，如在LINE設定中開啟「阻擋訊息」功能，就不會收到單向溝通的陌生好友所傳來的訊息，讓帳號多一分防護。

▲LINE提醒用戶的密碼和認帳碼不能透露給他人，才能避免帳號被盜。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE提醒用戶的密碼和認證碼不能透露給他人，才能避免帳號被盜。（圖／翻攝LINE官網）

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