大谷翔平連2天首局全壘打！本季25轟出爐　連10場打點破道奇紀錄

巴黎奧運是最後一戰？雷千瑩曝「內心想法」　18歲射到34歲成元老

▲巴黎奧運中華射箭代表團，由老將「湯包」湯智鈞、「雷母」雷千瑩（右）領軍出征。（圖／記者陳云茹攝）
▲巴黎奧運中華射箭代表團，由老將「湯包」湯智鈞、「雷母」雷千瑩（右）領軍出征。（圖／記者陳云茹攝）

記者路皓惟/台北報導

巴黎奧運中華射箭代表隊取得3男3女滿額參賽門票，陣中資深老將「湯包」湯智鈞和「雷母」雷千瑩領軍男、女團出征，其中34歲的雷千瑩晉升為奧運「四朝元老」，當被問到是否為生涯最後一屆奧運時，雷千瑩稱是最後一場，「因為我把每一場都當最後一場珍惜。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷千瑩四度征戰奧運　樂觀看待射箭隊換血

相比上一屆東京奧運，今年的中華男女射箭隊進行了大幅度的換血，男、女團僅剩湯智鈞和雷千瑩兩位老將，射箭隊進行大幅度的換血，對此雷千瑩表示：「換血是一個好現象，這意味著台灣射箭的內部競爭力很強，年輕新秀的加入也讓我們必須更加努力。」

雷千瑩從18歲的2008年北京奧運開始，今年34歲已是第4次參加奧運，這回身邊的隊友李彩綺與邱意晴，年紀整整差了超過12歲，雖然年紀差了一輪，但射箭觀念並不會因此改變，雷千瑩說：「射箭是一個專注當下的過程，唯一不同是選手的個性，射箭方式會有些不同，但這也是我們能夠互相學習的地方。」

老將不老！湯智鈞帶領男團站上頒獎台

中華射箭男團由湯智鈞、戴宇軒和林子翔組成，其中「湯包」是唯一具有奧運經驗的選手，雖然是男團最資深的大哥，但湯智鈞認為自己還是沒變，「我覺得自己還是小朋友，大家一樣互相支持鼓勵，這次巴黎奧運只是達成初步目標，因為我們不只是參加，還要站上頒獎台。」

談到3人之間的相處，湯智鈞表示，戴宇軒是學弟，從小學一起訓練和吃飯，就像親弟弟，很高興跟他一起參加奧運；至於湯智鈞跟林子翔的感情是在2016年開始培養起來，現在3人就像三兄弟，有信心在巴黎奧運取得好成績。
 

巴黎奧運網球女雙確定！台灣兩組人馬出征　詹家姐妹連三屆參賽

巴黎奧運前瞻／中華隊睽違36年再戰男子擊劍！陳弈通踏上最高殿堂

巴黎奧運羽球賽程出爐！戴資穎最後一舞拚首金　預計排第三種子

巴黎奧運前瞻／中華隊史上最強「輕艇」世代　名將張筑涵領軍出擊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生