巴黎奧運是最後一戰？雷千瑩曝「內心想法」　18歲射到34歲成元老

我是廣告 請繼續往下閱讀
相比上一屆東京奧運，今年的中華男女射箭隊進行了大幅度的換血，男、女團僅剩湯智鈞和雷千瑩兩位老將，射箭隊進行大幅度的換血，對此雷千瑩表示：「換血是一個好現象，這意味著台灣射箭的內部競爭力很強，年輕新秀的加入也讓我們必須更加努力。」
雷千瑩從18歲的2008年北京奧運開始，今年34歲已是第4次參加奧運，這回身邊的隊友李彩綺與邱意晴，年紀整整差了超過12歲，雖然年紀差了一輪，但射箭觀念並不會因此改變，雷千瑩說：「射箭是一個專注當下的過程，唯一不同是選手的個性，射箭方式會有些不同，但這也是我們能夠互相學習的地方。」
老將不老！湯智鈞帶領男團站上頒獎台
中華射箭男團由湯智鈞、戴宇軒和林子翔組成，其中「湯包」是唯一具有奧運經驗的選手，雖然是男團最資深的大哥，但湯智鈞認為自己還是沒變，「我覺得自己還是小朋友，大家一樣互相支持鼓勵，這次巴黎奧運只是達成初步目標，因為我們不只是參加，還要站上頒獎台。」
談到3人之間的相處，湯智鈞表示，戴宇軒是學弟，從小學一起訓練和吃飯，就像親弟弟，很高興跟他一起參加奧運；至於湯智鈞跟林子翔的感情是在2016年開始培養起來，現在3人就像三兄弟，有信心在巴黎奧運取得好成績。