特企／板橋大遠百　北海道函館文化物產展　美味與新奇大集結

板橋大遠百北海道函館文化物產展 滿額送好禮
北海道函館文化物產展讓消費者不用特地飛到日本，來板橋大遠百即可享受到最美味日本美食甜點讓哈日族們一解鄉愁。為了回饋消費者的支持，板橋大遠百更是加碼推出各式滿額贈活動凡於北海道函館文化物產展活動期間，全館百貨服飾單筆滿3500元即贈100元北海道函館文化物產展抵用券、於北海道函館文化物產展單筆消費滿10000元再加贈500元北海道函館文化物產展抵用券，還有HAPPY GO卡友滿額禮，凡於北海道函館文化物產展會場單筆消費滿1200元，即贈各式日本精緻美食，週週都有新口味，買越多送越多喔！
產地直送 獨家極致美味
板橋大遠百北海道函館文化物產展，獨家推出High Tea 日本「天皇杯」受賞茶園園主-增田剛巳監製，精選伊勢地區上等抹茶，茶湯翠綠深邃，茶粉細緻、口感飽滿。透過黑色網布覆蓋21天，孕育出覆下茶特有的烤海苔與新鮮青草的甘甜風味，從碾茶到抹茶的多道工法製成，講究細節，這次特別帶來使用特上伊勢抹茶粉製作的抹茶霜淇淋，絕對是值得一期一會的美味，抹茶控一定要現場品嚐！另外66CheeseCake推出的北海道奶油三明治冰淇淋，推薦給深愛日本濃濃香醇奶香的甜點迷，除了使用日本「四葉鮮奶」製作，乳酪也必須是最濃郁的「袋鼠乳酪」，今夏就用超人氣精緻可愛的三明治冰淇淋陪您渡過吧！
另外，除了少女心甜點外，板橋大遠百也體貼好想出國的媽咪們，展場還有各式初登場的北海道熟食，包括詮 屋台的日式豬肉炒麵、山賊屋台的山賊玉米及各式加熱即食的道地函館墨魚飯、鹽烤秋刀魚…..等精緻料理，讓您享受日料不用坐飛機！講到坐飛機，這次板橋大遠百更從北海道請來重量級的吉祥物 烏賊外星人!6月27日下午兩點與您近距離接觸，不見不散喔！
精選商品
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- ミニ·耘菓
櫻桃巧克力蛋糕鐵盒，推薦價780元。
- 66 CHEESECAKE
北海道奶油三明治冰淇淋，超人氣五入伴手禮盒，推薦價750元。
- 日物販所
瀨戶燒，染錦招福招財貓，原價7800元，推薦價3900元。