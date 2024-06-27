33歲存下6千萬！日本財務專家不藏私　分享「脫貧」6秘訣

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其6個祕訣分別是：少搬家、強制儲蓄、剪掉信用卡、少逛便利商店、少買新衣、少犒賞自己。另外，減少購買手機零件等電子用品、丟棄所有少用的雜物、將不常看的書進行二手銷售也都是他推薦的理財秘訣。
午堂登紀雄建議，租房者建議將房租控制在薪資的兩成至三成範圍內，並盡量減少搬家頻率，以降低搬家和購置新家具電器所造成的額外花費。至於儲蓄的部分，則是建議每個月至少要將20%的收入當成強制儲蓄，只能用剩下的錢當作生活開支，藉此有效控制消費慾望。
另外，由於信用卡容易導致消費過度，因此午堂登紀雄建議剪掉信用卡後改用現金支付，避免因分期付款而累積債務負擔。少逛便利商店的理由，也同樣是因為避免消費過度，超商以便利性為主，販售的商品定價較高，行銷手法多元，容易誘導人不知不覺中多花錢。
要避免過度消費還有一點需注意，在購買新衣服之前，要先考量是否有實際需求。除非必要，最好3年內不要購買新衣新鞋，也要小心別掉入快時尚陷阱，買到質量低劣、易損壞的服飾。
午堂登紀雄表示，人總是會找各種藉口吃美食、購物來犒賞自己，但「被吃掉」、「被買掉」的錢經常都是額外的開銷。因此應該減少犒賞自己，才能將錢留在口袋。