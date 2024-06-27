又是波音！全日空班機「機艙突失壓」急降1500公尺　11人頭暈不適

33歲存下6千萬！日本財務專家不藏私　分享「脫貧」6秘訣

▲日本理財專家分享儲蓄秘訣，並強調有效的財務管理才是累積財富的關鍵。（示意圖／NOWnews資料照）
▲日本理財專家分享儲蓄秘訣，並強調有效的財務管理才是累積財富的關鍵。（示意圖／NOWnews資料照）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在物價飛漲的時代下，如何開源節流已累積財富，成為不少現代人常常在思考的課題。日本理財專家午堂登紀雄在33歲就成功存下3億日圓（約台幣6200萬元），他在著作當中更分享了6個儲蓄秘訣，並指出，積累財富的關鍵不在於收入多寡，而在於有效的財務管理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本知名理財專家午堂登紀雄在他的著作《存款3億日圓的33歲理財術》和《培養富足心態：年收入增加30倍的祕訣》當中，分享了他如何在33歲成功存下3億日圓的理財秘訣。他直言，有效的財務管理才是積累財富的關鍵，並強調想要順利存錢，首先需要設定明確且切實可行的目標開始，透過6項生活習慣的改變，可以穩定累積存款，接著進行理財投資，有效實現資產增值。

其6個祕訣分別是：少搬家、強制儲蓄、剪掉信用卡、少逛便利商店、少買新衣、少犒賞自己。另外，減少購買手機零件等電子用品、丟棄所有少用的雜物、將不常看的書進行二手銷售也都是他推薦的理財秘訣。

午堂登紀雄建議，租房者建議將房租控制在薪資的兩成至三成範圍內，並盡量減少搬家頻率，以降低搬家和購置新家具電器所造成的額外花費。至於儲蓄的部分，則是建議每個月至少要將20%的收入當成強制儲蓄，只能用剩下的錢當作生活開支，藉此有效控制消費慾望。

另外，由於信用卡容易導致消費過度，因此午堂登紀雄建議剪掉信用卡後改用現金支付，避免因分期付款而累積債務負擔。少逛便利商店的理由，也同樣是因為避免消費過度，超商以便利性為主，販售的商品定價較高，行銷手法多元，容易誘導人不知不覺中多花錢。

要避免過度消費還有一點需注意，在購買新衣服之前，要先考量是否有實際需求。除非必要，最好3年內不要購買新衣新鞋，也要小心別掉入快時尚陷阱，買到質量低劣、易損壞的服飾。

午堂登紀雄表示，人總是會找各種藉口吃美食、購物來犒賞自己，但「被吃掉」、「被買掉」的錢經常都是額外的開銷。因此應該減少犒賞自己，才能將錢留在口袋。

日本名古屋餐廳通用「神奇算數法」！由來曝光暖哭全場：超棒文化

日本警察JR新宿站外遇襲！遭女「剪刀猛刺胸」　靠「這物」保一命

日本央行何時再出手干預日圓匯率？最大痛點在於美國「通膨指標」

日民眾「血檢異常」驗出致癌物！日本政府急查全國1.2萬自來水處

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生