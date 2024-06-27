網紅主委「志淵」遭檢警逮捕！查扣近2公斤毒品 橋檢聲請羈押
知名網紅、高雄蚵仔寮通安宮主委「志淵」，疑似因涉及毒品案件，橋頭地檢署26日指揮市刑大等單位帶回曾志淵等9人，共查扣安非他命、海洛因毒品近2公斤，還有不明粉末6.5公斤。警方今（27）日下午完成偵訊後，將曾志淵依毒品等罪移送橋頭地檢署，檢察官訊後向法院聲押禁見，共犯李姓男子3萬交保。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，「志淵」又被稱為網紅主委，在網路上頗具知名度，但日前檢警接獲情資指出，曾男涉及毒品案件，26日橋頭地檢署指揮高雄市刑大兵分多路前往曾男住處及廟宇等地搜索。事發後，通安宮也緊急發出聲明指出，本宮主任委員曾志淵先生，因涉嫌不法情事，目前由檢調偵查中，通安宮為地方信仰中心，曾志淵先生在外個人行為概與本宮無關，一切職務暫由副主委代理。
地檢署指出，共查扣不明粉末3 包（總毛重：6584 公克）、安非他命（總毛重：612.5 公克）、海洛因（總毛重：1313.5 公克）、咖啡包6 包（總毛重：42 公克）等毒品。訊後，檢察官認為曾志淵涉犯販賣第一級及第二級毒品罪嫌，嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，向法院聲請羈押禁見；李姓被告雖有羈押原因，然無羈押之必要，諭知以新台幣3萬元交保；其餘被告請回。
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