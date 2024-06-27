網紅咪妃遭嗆「外流影片滿天飛」！暴怒公開對話嘆：後悔沒提告
在IG上擁有44萬粉絲的網紅咪妃不僅擁有曼妙身材，同時還有漂亮的容貌，而親民的她也從不吝嗇與粉絲分享日常，但日前她卻遭到網友攻擊，說她出過一堆外流的性愛影片，讓咪妃相當生氣，並私訊對方。而今（27）日，咪妃也公開了彼此的對話內容，同時向粉絲表示：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。」最後也遺憾表示非常後悔當初沒有提告小玉。
記者施以慧／綜合報導
咪妃先是透露有網友對外聲稱她的外流影片滿天飛，並表示自己有私訊對方：「這個說我外流影片滿天飛的人，在我主動私訊要求也要看外流片時，他竟然回我，他只是不滿黑粉的素質，曾經在群組有看到我的外流影片才這樣說，發現是本人後，很直接的跟我道歉了，當然也是被我罵了一頓啦！」
後續咪妃則坦言，她確實看過自己的換臉影片，效果逼真得讓她都感到不好意思，如今遭到網友攻擊，她透露自己對於當初選擇不提告小玉一事而感到後悔。咪妃最後也意識到，該黑粉其實只是被風向帶著走，因此，她選擇原諒對方。而該名網友後來還發了1篇道歉文，表達自己對咪妃的歉意。
咪妃在文末強調，在這個網路資訊快速傳播的時代，希望大家在討厭或謾罵一個人之前，都能冷靜求證。她強調，言論帶來的傷害不亞於拳頭：「希望大家在攻擊其他人之前，都能冷靜思考事情的原委。我只是沒想到小玉事件過了這麼久，還是被散播是外流影片。」事實上，網紅小玉曾利用AI技術將許多性愛影片換臉成網紅，事後已經伏法，但仍有許多不實影片在網路上流傳。
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