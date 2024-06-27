疫情再起 中衛辦週年慶優惠民眾囤補口罩最划算

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此外，七月期間到中衛LINE官方登錄購物發票(限電子發票跟載具)，就有機會抽中百樣好禮，頭獎是市價7千元的「緩慢民宿景觀雙人住宿券」，共有7張住宿券。另在博客來跟康是美「中衛品牌旗艦館」購物滿1177元，加碼再抽東京來回機票，週年慶獎品總價值高達150萬
CSD中衛77週年慶特別與「77乳加」聯名，時髦的中衛口罩與台灣老少皆知的療癒零食跨界合作，設計推出「CSD x 77 聯名潮玩禮盒」，五款潮味十足的聯名口罩，加上五條美味77乳加的組合，限量發行，只送不賣。7月期間，在博客來及momo平台單筆消費滿1177元就送一盒，全台限量1777盒。
在彩色口罩還不普遍的時代，CSD中衛曾搶先推出優雅的織布紋路「格紋紫」及「格紋藍」口罩，頗受好評，為了讓粉絲重溫時尚格紋風采，今年將格紋再三變化，設計出「漸層格紋」、「復古菱格」和「經典碰撞」三款藍調格紋，將是格紋控的最愛。
另7月30日是國際友誼日，中衛俏皮推出「龜蜜口罩」，設計靈感來自社群媒體中閨密的諧音梗「龜蜜」，中衛選用平面口罩呈現蜜蜂展開翅膀的生動模樣，圓弧型3D口罩則正好適合展示粉彩圓龜殼。這是CSD中衛首次在一盒口罩中結合平面口罩以及3D立體口罩，頗具紀念性。