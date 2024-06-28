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美光股價重挫逾7%！美股道指漲36點　市場靜待關鍵通膨數據PCE

▲美股主要指數週四反覆回穩，投資人靜待首場總統候選人電視辯論，以及個人消費支出物價指數（PCE）出爐。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股主要指數週四反覆回穩，投資人靜待首場總統候選人電視辯論，以及個人消費支出物價指數（PCE）出爐。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

投資者等待美國2位總統參選人的首場電視辯論，加上重要通膨數據（PCE）將於美國當地時間週五出爐，美股主要指數週四反覆回穩，除了費半因受美光財測黯淡、股價狂瀉超過7%拖累，收黑近0.6%以外，其他皆收漲。

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綜合《CNBC》等外媒報導，華爾街期待新的關鍵通膨數據，也就是個人消費支出物價指數（PCE）出爐，以尋找聯準會（Fed）何時開始降息的線索。儘管美國聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）重申，在通膨壓力仍然較高的情況下，降息時機尚不成熟，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）也表示，聯準會「至少」應等到年底才降息，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）預計2024年將降息1次，2025年降息多達4次。

▲國際貨幣基金組織(IMF)主席喬治艾娃警告，由於疫情尚在流行，全球經濟前景仍存在「高度不確定性」，呼籲各國不應過早收回相關財政措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際貨幣基金組織（IMF）主席喬治艾娃認為，聯準會「至少」應等到年底才降息。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
LPL Financial首席全球策略師克羅斯比（Quincy Krosby）則指出，如果PCE數據令人失望，不排除將出現滯脹，但如果保持不變或數據亮眼，應該有助於市場在7月放緩。

27日收盤，美股道瓊指數上漲36.26點，或0.09%，收39164.06點；那斯達克指數上漲53.53點，或0.3%，收17858.68點；標普500指數上漲5.03點，或0.09%，收5482.87點；費城半導體指數下跌31.23點，或0.57%，收5421.09點。

個股方面，部分科技股票出現虧損，引發人們對AI能否在今年下半年繼續維持漲勢的疑問，如輝達（Nvidia）股價跌1.9%，美光科技（Micron Technology）則急挫7.1%。不過，週三首次突破2兆美元市值的亞馬遜，週四股價再升2.2%，Meta則升1.3%，科技股可謂各有發展。

▲美股今早開盤，記憶體晶片大廠美光重挫6%。圖為美光。（圖／美聯社／達志影像）
▲美光科技週四股價急挫7.1%。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
面對將登場的美國總統大選首場電視辯論，有分析評估，對股市的影響較短、較小，主要是因為舉行時間較早，政策的探討不夠深入，一般股市會在正式投票日的前2個月左右開始反映選舉風險。

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