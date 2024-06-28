超商咖啡買一送一！7-11濃美式、拿鐵6折　全家大杯冰磚拿鐵35元

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📍門市｜即起至6月30日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，67折（原價110元、特價55元）
◾濃萃拿鐵買2送1，67折（原價60元、特價40元）
◾濃萃美式買2送1，67折（原價50元、特價33元）
◾一顆檸檬青茶買2送1，67折（原價85元、特價56元）
◾香橙果纖風味系列買2送1，67折（原價80元、特價55元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾MILK BAOBAB沐浴乳1000ml系列買1送1，5折（原價680元、特價340元）
◾韓國Sweetory可可球系列買1送1，5折（原價39元、特價20元）
📍APP｜即起至7月1日
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元
📍APP｜即起至6月30日
◾濃萃美式17杯520元，62折（原價50元、特價31元）
◾厚乳拿鐵12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
◾風味系列指定冰飲任選12杯520元，68折（原價65元、特價44元）
可選冰皇家伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖瑪奇朵、八女抹茶拿鐵、冰焙烤榛果風味拿鐵、冰脆酷摩卡咖啡
◾西西里風檸檬咖啡系列10杯520元，65折（原價80元、特價52元）
可選西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡
📍APP｜6月10日至7月31日
購買以下指定咖啡轉贈，送厚乳拿鐵買一送一連結
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯組168元，7.6折（原價65元、特價44元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原90元、特價68元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至6月30日
◾大杯經典冰磚拿鐵第2杯10元，58折（原價70元、特價40元）
◾特大杯夏芒粉角青茶第2杯10元，54折（原價65元、特價35元）
📍門市｜6月28日至6月30日
◾自有品牌鹼性離子水800ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾UCC無糖咖啡185g買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾大杯冰泰式厚椰拿鐵3杯170元，6.7折（原價85元、特價57元）
🟡美廉社
📍門市｜即起至6月30日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜即起至7月9日
◾茶葉蛋2顆16元，8折（原價10元、特價8元）