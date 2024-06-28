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AI熱潮襲來、需求維持暢旺　5月景氣燈號續亮黃紅燈

▲出口逐步改善，國發會昨（27）日公布5月景氣燈號連兩個月亮黃紅燈。（圖／國發會提供）
▲出口逐步改善，國發會昨（27）日公布5月景氣燈號連兩個月亮黃紅燈。（圖／國發會提供）

記者陳郁柔／台北報導

AI持續發威，國發會昨（27）日發布5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與4月持平，燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。國發會表示，受惠人工智慧等應用需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口亦維持綠燈，加以領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續回溫。

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景氣指標方面，領先指標103.4，較上月上升0.87%，已經連續8個月走高，累計升幅4.28%。7個構成項目經去除長期趨勢後，全部較上月上升，包括實質半導體設備進口值、外銷訂單動向指數、股價指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數M1B、建築物開工樓地板面積。

同時指標不含趨勢指數為104.1，較上月上升1.16%，連續14個月走揚，累計增幅10.42%。7個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質海關出口值較上月下滑；其餘6項皆較上月上升，包括工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額、電力 (企業) 總用電量、工業及服務業加班工時。

經濟發展處處長吳明蕙指出，先前出口確實有不均衡復甦的狀態，高科技產業、傳統產業表現不同調，現在高科技產業持續亮眼，傳產部分已慢慢改善，有些產業庫存逐步去化、增加生產，且反映廠商信心的製造業營業氣候測驗點走揚，均傳遞正面訊號。

吳明蕙指出，5月景氣領先指標、同時指標續呈上升，領先指標連8月走揚且幅度擴大，構成項目也全數上升，意味景氣復甦力道逐步轉強。

展望未來，國發會指出，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升，另因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，加上公共投資穩健成長，有利挹注投資。

內需方面，受惠國內景氣回溫、就業情勢維持穩健，加以股市創高挹注財富效果，以及政府持續推動各項措施以減輕民眾負擔、提高可支配所得，均有助民間消費維持穩定；不過，全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切留意。

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