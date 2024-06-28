AI熱潮襲來、需求維持暢旺　5月景氣燈號續亮黃紅燈

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同時指標不含趨勢指數為104.1，較上月上升1.16%，連續14個月走揚，累計增幅10.42%。7個構成項目經去除長期趨勢後，僅實質海關出口值較上月下滑；其餘6項皆較上月上升，包括工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額、電力 (企業) 總用電量、工業及服務業加班工時。
經濟發展處處長吳明蕙指出，先前出口確實有不均衡復甦的狀態，高科技產業、傳統產業表現不同調，現在高科技產業持續亮眼，傳產部分已慢慢改善，有些產業庫存逐步去化、增加生產，且反映廠商信心的製造業營業氣候測驗點走揚，均傳遞正面訊號。
吳明蕙指出，5月景氣領先指標、同時指標續呈上升，領先指標連8月走揚且幅度擴大，構成項目也全數上升，意味景氣復甦力道逐步轉強。
展望未來，國發會指出，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升，另因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，加上公共投資穩健成長，有利挹注投資。
內需方面，受惠國內景氣回溫、就業情勢維持穩健，加以股市創高挹注財富效果，以及政府持續推動各項措施以減輕民眾負擔、提高可支配所得，均有助民間消費維持穩定；不過，全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切留意。