沈伯洋「兩個月前就知中國在台灣盯梢節目」 她酸：竟讓人跑了？
《自由時報》日前報導，台灣某電視台的政論節目，曾有中國駐台記者介入，參與主題、談話腳本設計，更在攝影棚「盯梢」。民進黨立委沈伯洋在臉書說，「其實我大概兩個多月前就知道了，但是我們等待證據，而不是知道的第一天就咆哮開記者會。」資深媒體人平秀琳酸，沈伯洋知道，陸委會卻不知道，會不會太扯？現在還讓人跑了？
記者何哲欣／台北報導
平秀琳在節目《57爆新聞》質疑兩點，首先，過去檢調偵辦類似「重大案件」，會主動搜索、保存證據，現在為何不去消息來源搜索證據呢？第二，被指控的國台辦已經駁斥是「假新聞」，但沈伯洋卻說兩個月前就知道，當時他還是立委卻還要蒐證，無法舉發，這不就證明「國會調查權」有多重要？
平秀琳也提到，中國記者來台其實需要經過很多程序，要先送件到陸委會，經過兩個月的身家調查，要求台灣媒體保證清白、出具邀請函，而且來台行蹤都必須交代，如果行蹤不符申請目的，更會被陸委會叫去「喝咖啡」，沈伯洋兩個月就知道，陸委會卻不知道也太扯，陸委會知情還讓人可以返回中國，也不合理。
平秀琳認為，這事件有太多匪夷所思之處，有太多破綻，如果民進黨政府只是為了點起「抗中保台」的熱火，最後到底如何收場？若要抓人，但中國記者已經回國；若要處理電視台，可以拿出證據嗎？