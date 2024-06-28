2025年行事曆「最新請假攻略」！9天連假放3次　勞動節放假對象曝

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📍農曆春節（1/25～2/2）
📍228紀念日（2/28～3/2）
📍清明連假（4/3～4/6）
📍端午連假（5/30～6/1）
📍中秋連假（10/4～10/6）
📍國慶連假（10/10～10/12）
值得注意的是，這次過年會放到9天長假，1月27日因為碰到禮拜一是小年夜，因此會彈性放假，補班日規劃在2月的第一個禮拜六，也就是2月8日，也將會是全年唯一的補班日哦！
🟡2025年勞動節誰可以放假？
仔細看明年行事曆當中，行政院人事總處依舊沒有將「51勞動節」劃設成國定假日，而人事總處也對此回應，勞動節依照目前規定，只有適用勞基法的勞工才能放假，未來如果政府修法能統一放假，待修法通過後，人事行政總處會再公告更正行事曆內容。
而根據《勞基法》第2條，所謂的勞工就是受雇主僱用從事工作獲致工資者，因此只要符合「勞工」定義，無論正職或兼職人員都能在勞動節放假，包含農、林、漁、牧業、礦業及土石採取業、製造業、營造業、水電、煤氣業、運輸、倉儲及通信業、大眾傳播業等；不能放假的包括公務人員、教職員、醫師、無固定營業地點或門牌號碼的小吃攤販，或屬於個人服務業的家事服務工作者（如家庭清潔工、管家、保母、看護等）以及職業運動員、教練、裁判等。
🟡2025年怎麼請假最優質？一年爽放3次9天連假
📍元旦1月1日（三）放假一天，特休請1/2（四）、1/3（五）可以讓1天假期變成5天。
📍清明連假4月3日（四）開始放4天，不過剛好卡到前一週週末，因此特休請3/31（三）、4/1（四）、4/2（五）的話，可以4天連假變9天。
📍勞動節5月1日放假一天，特休請5/2日，可以讓1天假期變成4天。
📍中秋、國慶連假剛好連接上下週末，因此只要特休請10/7（二）、10/8（三）、10/9（四）就能中秋連假接特休，再接國慶連假，總共變成9天連假。
綜合上述來看，清明連假以及中秋、國慶連假因為剛好都有卡到上下週末的緣故，因此4月以及10月使用上班族都擁有的「特休假」CP值非常高，等於一整年有三個9天連假，安排出遊、出國放鬆都非常合適哦！