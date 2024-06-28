賴清德拒國情報告！吳宗憲狠批：當市長不進議會 當總統還玩同招
立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，但總統賴清德認為有違憲疑慮，聲請釋憲，且在釋憲結果出爐前，認為不宜到立法院國情報告。國民黨立委吳宗憲批，三讀通過條文根本沒有「即問即答」四個字，總統卻帶頭欺騙人民，且不屑立法院通過的法律，不願國情報告，過去賴清德擔任台南市長時，232天不進市議會接受質詢就被罵很兇了，現在當總統竟然玩同一招。
記者何哲欣／台北報導
吳宗憲在《中天新聞》政論節目中說，國會改革法案通過的目的，並非全然為了調查口罩、快篩等弊案，而是確保台灣政府在未來不敢亂搞，即便執政者是國民黨或民眾黨，他也衷心希望當下的在野黨能使用國會聽證調查權來監督執政黨，營造清廉政治才是推動國會改革的重心，而不是用報復心態調查民進黨過去的官員。
至於民進黨現在要全面推動罷免藍委，吳宗憲也說，罷免的邏輯是候選人當選後，如果人民發現他處理公務很混，私德也很糟，才會用罷免手段換掉他，否則正常民主國家是4年後換人，但現在民進黨的邏輯卻是調查全國當選人中，贏票最少的人來罷免，這是仇恨性的罷免。
吳宗憲說，這樣下去，台灣將變成一年選舉、一年罷免，會永無寧日。