全聯夏季福袋今開搶！3款開箱全清算、福袋售價　選它爽賺4591元

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡福袋1：PALLADIUM保冷托特袋組666元
內容物：
◾保冷托特袋（市價790元）
◾自動開合遮光傘（市價690元）
◾冷水壺（市價390元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號2組
以上總價值2057元，約3.2折，限量4萬組
🟡福袋2：PALLADIUM胖胖箱組1666元
內容物：
◾胖胖箱（市價4390元）
◾行李秤（市價480元）
◾旅行收納7件組（市價690元）
◾盥洗包（市價420元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號6組
以上總價值6257元，約2.7折，限量1萬組
🟡福袋3：BRUNO多功能電烤盤1800元
內容物：
◾BRUNO多功能電烤盤（市價3280元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號6組
以上總價值3557元，約5.5折，限量8000組
🟡夏季福袋獎項
◾DiscoverySport多功能運動休旅車（P200 Dynamic SE 瓦雷澤藍）1名
◾DiscoverySport多功能運動休旅車（P200 SE佛羅倫斯紅）1名
◾Gogoro VIVA XL BELT3名
◾World Gym單點會籍3個月（+INOBY檢測乙次）23名
◾寶島眼鏡護眼禮包15名
◾雪坊優格益生菌大禮包15名
◾一之軒線上購物金3000元10名
◾PALLADIUM品牌購物金3000元30名
◾全聯1萬福利點30名
◾全聯5000福利點100名
◾必勝客大披薩兌換券1張90名
◾全聯2000福利點300名