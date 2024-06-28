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全聯夏季福袋今開搶！3款開箱全清算、福袋售價　選它爽賺4591元

▲全聯6月28日起首度開賣3款「夏日福袋」，花666元就有機會抽到價值超過200萬的休旅名車。（圖／全聯提供）
▲全聯6月28日起首度開賣3款「夏日福袋」，花666元就有機會抽到價值超過200萬的休旅名車。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯、大潤發今（28）日起首度開賣「夏日福袋」，共計有3款，包含「666元PALLADIUM潮流保冷托特袋組」、「1666元PALLADIUM潮流胖胖箱組」、「1800元BRUNO多功能電烤盤」，總計限量約5萬組福袋，最低666元就有機會抽到價值超過200萬的休旅名車，《NOWnews》整理3款開箱價值，其中胖胖行李箱組合，約市價2.7折，選它秒賺4591元，限量1萬組，想入手快衝。

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全聯6月28日起首度開賣夏日福袋，共計3款，最低666元起，且每款福袋有不同次數的抽獎機會，最大獎是2台Discovery Sport 多功能運動休旅車，獎品還有3台Gogoro VIVA XL BELT，福袋共計5萬組，將於8月29日直播開獎，《NOWnews》整理3款福袋內容清單：

▲3款福袋都包含抽獎序號及5樣相同的民生用品。（圖／記者黃韻文攝）
▲3款福袋都包含抽獎序號及5樣相同的民生用品。（圖／記者黃韻文攝）
🟡福袋1：PALLADIUM保冷托特袋組666元
內容物：
◾保冷托特袋（市價790元）
◾自動開合遮光傘（市價690元）
◾冷水壺（市價390元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號2組
以上總價值2057元，約3.2折，限量4萬組

▲666元福袋內含保冷托特袋、遮光傘、冷水壺、5樣超值好物、2組抽獎序號。（圖／記者黃韻文攝）
▲666元福袋內含保冷托特袋、遮光傘、冷水壺、5樣超值好物、2組抽獎序號。（圖／記者黃韻文攝）
▲PALLADIUM保冷托特袋組666元。（圖／記者葉政勳攝）
▲PALLADIUM保冷托特袋組666元。（圖／記者葉政勳攝）
🟡福袋2：PALLADIUM胖胖箱組1666元
內容物：
◾胖胖箱（市價4390元）
◾行李秤（市價480元）
◾旅行收納7件組（市價690元）
◾盥洗包（市價420元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號6組
以上總價值6257元，約2.7折，限量1萬組

▲1666元福袋有PALLADIUM胖胖箱、行李秤、收納7件組、盥洗包、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
▲1666元福袋有PALLADIUM胖胖箱、行李秤、收納7件組、盥洗包、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
🟡福袋3：BRUNO多功能電烤盤1800元
內容物：
◾BRUNO多功能電烤盤（市價3280元）
◾5款民生用品：金車奧利多水585ml、伯朗世界藏家5國特選拿鐵、漢堡杯麵、魔術靈廚房清潔劑300ml、蒲公英環保三層抽取便利包110抽（市價277元）
◾抽獎序號6組
以上總價值3557元，約5.5折，限量8000組

▲全聯1800福袋內含BRUNO多功能電烤盤、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
▲全聯1800福袋內含BRUNO多功能電烤盤、抽獎序號6組。（圖／記者黃韻文攝）
🟡夏季福袋獎項
◾DiscoverySport多功能運動休旅車（P200 Dynamic SE 瓦雷澤藍）1名
◾DiscoverySport多功能運動休旅車（P200 SE佛羅倫斯紅）1名
◾Gogoro VIVA XL BELT3名
◾World Gym單點會籍3個月（+INOBY檢測乙次）23名
◾寶島眼鏡護眼禮包15名
◾雪坊優格益生菌大禮包15名
◾一之軒線上購物金3000元10名
◾PALLADIUM品牌購物金3000元30名
◾全聯1萬福利點30名
◾全聯5000福利點100名
◾必勝客大披薩兌換券1張90名
◾全聯2000福利點300名

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