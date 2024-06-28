志祺七七新片被罵！聊麥可傑克森「標題4字」挨轟 急換封面道歉
百萬Youtuber志祺七七在昨（27）日發布新片，談論「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）傳奇的一生與爭議事件，不過因為志祺七七原本的影片封面上寫著標題「麥可傑克森是戀童歌手嗎？」引起不少網友抨擊，他也因此火速換掉封面，也在留言處道歉並表示：「我們找資料的過程中，發現對他不熟悉的人最疑惑的就是關於兒少的爭議與傳聞。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
麥可傑克森在2009年6月25日離世，至今仍不少忠實粉絲聽著他的作品緬懷他，而Youtuber志祺七七27日發布了新片，回顧傳奇巨星成名的過程，影片提及他涉嫌侵犯男童，不過警方展開刑事調查後並沒有發現證據。有眼尖的網友發現，志祺七七的影片標題一開始寫著「麥可傑克森是戀童歌手嗎？#MJ逝世15週年」，引起不少麥可傑克森粉絲的抨擊與討論。
不少網友看了也認為不妥，紛紛留言表示：「這篇影片根本沒有平衡報導，從標題到內容，比較像在引導大眾MJ就是個戀童癖」、「這個標題很壞，真的很不喜歡」、「不好意思這次的封面我很不喜歡，他是一個被媒體毀掉的來到凡間的天使，請不要用生前毀掉他的方式提起他」、「MJ的偉大無須多言，是這世界沒資格擁有他」、「這個標題非常不妥，這個框架只會加強刻板印象，只會讓沒有關注的人先入為主」、「個人認為這一期的封面和標題不太妥當。」
志祺七七發現原標題封面引起網友不滿後，也趕緊將封面撤換並把標題改為「MJ逝世15週年成就、爭議總整理！」並在影片留言處透露：「我們製作這支影片，是因為團隊成員中剛好有 Michael的歌迷，希望讓更多人一起認識這位傳奇巨星的成就。」留言中也表示：「在我們找資料的過程中，發現對他不熟悉的人最疑惑的就是關於兒少的爭議與傳聞，因此在下標和內容中多著墨這方面的討論。但很遺憾我們的執行反而造成負面的聯想，在收到觀眾的回饋以後，我們已立即調整，感謝大家的提醒與討論。」不過仍有不少網友不買單，認為影片中的講解不夠詳細，「志祺的介紹，有頭無尾很不客觀，也沒把後續戀童癖發生的小男童與他的爸爸自殺的事情講出來，真的會讓人誤以為戀童癖是事實。」