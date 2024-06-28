運鈔車出動！金塊端出4年68億大約　盼留住當家控衛Jamal Murray

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根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charania稍早消息，金塊將在今年休賽季與Jamal Murray協商簽下延長合約，價碼為4年2.09億美元（約新台幣68億元）。Charania還補充說到，目前兩方都預期可以在今年夏天達成延長合約的共識，Murray很有可能未來數年都將繼續身披金塊戰袍。
Jamal Murray在2016年以首輪第7順位之姿加入到金塊隊之後，生涯共替金塊隊出戰469場比賽，場均貢獻17.5分、3.7籃板、4.5助攻，是金塊一哥Nikola Jokic身旁的最佳拍檔，也是球隊陣中相當穩定的第2得分點。上賽季Murray則是替金塊出賽59場，場均繳出21.2分、4.1籃板、6.5助攻數據。
金塊仍有隱憂 傳射手KCP將投入自由市場
不過金塊如今仍然有隱憂，那就是陣中射手「KCP」Kentavious Caldwell-Pope傳出將拒絕下賽季1540萬美元（約5.01億台幣）的球員選項，成為完全自由球員。上賽季KCP出賽76場都是先發，場均繳出10.1分、2.4籃板、2.4助攻、1.3抄截不俗的成績單。
消息人士還透露，Kentavious Caldwell-Pope將投入自由市場，目的就是希望能夠爭取一份大約，他是一名相當稱職的3D球員，在攻防兩端都能替球隊做出貢獻，預計多支擁有充裕薪資空間的球隊，會對他頗感興趣，未來動向同樣受到關注。