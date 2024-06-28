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運鈔車出動！金塊端出4年68億大約　盼留住當家控衛Jamal Murray

▲NBA美國職籃丹佛金塊當家控衛Jamal Murray，合約將在下賽季結束後正式到期，如今傳出球隊端出一份4年2.09億美元（約新台幣68億元）的合約，希望能將他留下。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃丹佛金塊當家控衛Jamal Murray，合約將在下賽季結束後正式到期，如今傳出球隊端出一份4年2.09億美元（約新台幣68億元）的合約，希望能將他留下。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃丹佛金塊今年在季後賽第二輪上，以3：4不敵明尼蘇達灰狼，無緣奪下二連霸，後續休賽季陣容是否會有大幅變動，也是外界關注焦點。而金塊一哥Nikola Jokic身旁最佳拍檔Jamal Murray，個人合約將在下賽季結束後正式到期，根據美媒報導，金塊球團如今也展現出誠意要將Murray留下，希望以4年2.09億美元（約新台幣68億元）的價碼與他完成延長合約。

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Murray有望與球隊達共識　繼續身披金塊戰袍

根據美媒《The Athletic》名記者Shams Charania稍早消息，金塊將在今年休賽季與Jamal Murray協商簽下延長合約，價碼為4年2.09億美元（約新台幣68億元）。Charania還補充說到，目前兩方都預期可以在今年夏天達成延長合約的共識，Murray很有可能未來數年都將繼續身披金塊戰袍

Jamal Murray在2016年以首輪第7順位之姿加入到金塊隊之後，生涯共替金塊隊出戰469場比賽，場均貢獻17.5分、3.7籃板、4.5助攻，是金塊一哥Nikola Jokic身旁的最佳拍檔，也是球隊陣中相當穩定的第2得分點。上賽季Murray則是替金塊出賽59場，場均繳出21.2分、4.1籃板、6.5助攻數據

金塊仍有隱憂　傳射手KCP將投入自由市場

不過金塊如今仍然有隱憂，那就是陣中射手「KCP」Kentavious Caldwell-Pope傳出將拒絕下賽季1540萬美元（約5.01億台幣）的球員選項，成為完全自由球員。上賽季KCP出賽76場都是先發，場均繳出10.1分、2.4籃板、2.4助攻、1.3抄截不俗的成績單。

消息人士還透露，Kentavious Caldwell-Pope將投入自由市場，目的就是希望能夠爭取一份大約，他是一名相當稱職的3D球員，在攻防兩端都能替球隊做出貢獻，預計多支擁有充裕薪資空間的球隊，會對他頗感興趣，未來動向同樣受到關注。

▲金塊射手Kentavious Caldwell-Pope休賽季預計將拒絕執行球員選項，投入自由市場試水溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊射手Kentavious Caldwell-Pope休賽季預計將拒絕執行球員選項，投入自由市場試水溫。（圖／美聯社／達志影像）

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