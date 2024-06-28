拿不到2樓同意無法營業！內湖寵物店老闆輕生亡 蔣萬安說話了
喜愛小動物的47歲黨姓男子砸下400萬在內湖開寵物店，但因與二樓住戶發生糾紛，因無法獲得住戶同意而無法取得營業登記開店，心血付諸東流，26日被發現在店內身亡，引起網友議論。台北市長蔣萬安今（28）日表示，北市住宅區本來無法開設寵物店，是108年修法之後放寬，必須得到左右兩戶與正上方的住戶同意，接下來會請相關局處研究相關規定是否有更妥適的作法。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安與新北市長侯友宜今日一同出席2025雙北世界壯年運動會第七次組委會，媒體聯訪時被問到內湖寵物店之死一事，認為需不需要修法？蔣萬安表示，發生這樣的憾事非常難過，寵物店其實是一個愛的事業，但有時候因為氣味或聲音造成周邊住戶受到影響，所以108年之前是不允許在住宅區設置，108年後修法放寬，允許在住宅區設置，但必須左右兩戶與正上方的住戶同意，住部分避免未來長期跟左鄰右社有衝突。
蔣萬安說，接下來會請相關局處研究相關規定，是否有更妥適的作法。
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