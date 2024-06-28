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蘋果急呼籲：AirPods耳機用戶快更新　避免遭駭客入侵竊聽

▲蘋果官方近日針對AirPods推出韌體更新，官方甚至呼籲用戶儘快更新，以免遭到駭客利用該漏洞入侵導致資安隱憂。(圖／記者周淑萍攝)
▲蘋果官方近日針對AirPods推出韌體更新，官方甚至呼籲用戶儘快更新，以免遭到駭客利用該漏洞入侵導致資安隱憂。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

如果有蘋果耳機AirPods的人要注意了！蘋果官方近日針對AirPods推出韌體更新，但此次更新並非系統升級，而是修復安全漏洞，官方甚至呼籲用戶儘快更新，以免遭到駭客利用該漏洞入侵導致資安隱憂。

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在根據蘋果官網的更新描述裡有提到，這次釋出的韌體版本為6A326、6F8，主要是為了要修補身分驗證的安全漏洞「CVE-2024-27867」；內文提到，當用戶的AirPods在搜尋先前已經配對完成的裝置時，駭客若處在藍牙訊號的範圍內，就可能會假冒已配對的裝置，在取得存取耳機的權限後與AirPods連線，意味著駭客可藉此竊聽用戶的聲音。

有可能受到影響的耳機為第2代AirPods在內的後續機型、AirPods Pro、AirPods Max的所有版本，就連其旗下品牌Beats的Powerbeats Pro、Beats Fit Pro都有可能會受到影響。第2代及第3代AirPods、第1代AirPods Pro、AirPods Max的更新韌體版本為6A326；至於第2代AirPods Pro、Powerbeats Pro、Beats Fit Pro更新韌體版本則是6F8。

該如何確認耳機目前的版本，iPhone確認路徑：設定→「藍牙」→點 AirPods 名稱旁邊「i」的符號，向下捲動就可以查看目前的版本。但蘋果目前無法提供AirPods手動更新，只能由系統自動推送。只要AirPods在充電狀態下，並位於 iPhone、iPad 或 Mac已連接 Wi-Fi的藍牙範圍內時，系統就會自動提供韌體更新。

▲蘋果推出最新款Airpods Max，引發話題。（圖／翻攝蘋果官網）
▲受影響的耳機還包含了AirPods Max耳罩式耳機，官方都建議立即更新韌體。（圖／翻攝蘋果官網）

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