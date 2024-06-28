台北開寵物店要鄰居同意！「1樓開宮廟」沒人管　她諷：法令雙標

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文引起一堆苦主認同，「宮廟超多真的很討厭，但半夜吵鬧報警也是沒用」、「這篇文真的是讓我衝動，終於有人講出我們的心聲」、「說得太對了，宮廟真的令人討厭至極，燒金紙紙灰到處飛，還不覺得自己有問題」。
貼文被轉發分享至PTT引爆討論，紛紛留言「我也是看了這新聞才知道開寵物店都要，居然宮廟不用」、「主要是宮廟不用營業登記吧，沒人管」、「宮廟可以亂開真的很奇怪」。
住宅開宮廟無法管？北市都發局回應了
住宅區開宮廟真的無法管嗎？台北市都發局都市規劃科科長蘇芯慧稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，如果同樣在住三，開設宮廟的規定其實更嚴格，除了路寬、距離圖書館醫院一定距離外，基地範圍內不能無關，也就是得整棟使用，雖然不排除目前1樓宮廟是既有或其他狀況，但是民眾有疑慮都可向市府反應。
至於開寵物店規定，台北市都發局說明表示，北市住三原本是無法設置寵物美容或寄養，歷經與動保處、寵物公會、動保協會、環境品質文教基金會等，就產業需求以及對於住宅區的影響性進行討論，考量對環境的外部影響，例如噪音、衛生、氣味等，可透過相關防治措施隔絕，且台北市寵物商業同業公會在2015年亦提出相關自律公約，因此才研議修法，在2019年放寬住三的1樓及地下1樓可以附條件允許寵物美容或寄養使用。