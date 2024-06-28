《金田一》聲優松野太紀「腦出血猝逝」享年56歲！友人悲痛發聲
日本推理動畫《金田一少年之事件簿》從推出後就獲得大批粉絲喜愛，不料男主角「金田一一」的聲優松野太紀卻傳出腦出血猝逝的消息，享年56歲，消息一曝光震驚各界，連《金田一少年之事件簿》的作者也為此事心痛發聲，粉絲們也傷心地在社群上緬懷他。
記者洪生儒／綜合報導
松野太紀的經紀公司在昨（27）日發出聲明表示：「松野太紀在26日因右大腦出血逝世，葬禮僅限親屬參加，因家屬希望低調舉行。」消息一出，讓各界都驚訝不已，粉絲們也感到相當難過，而《金田一少年之事件簿》的作者天樹征丸也在X（Twitter）上轉發該貼文，並寫道：「不敢相信，我不想相信。我再也聽不到你口中的台詞。松野君，請安息吧。」對松野太紀逝世一事表示哀悼。
另外，資深聲優「古川登志夫」也為松野太紀逝世一事發文，內容提到：「多年來我們一直是親密的朋友。我謹表示最深切的哀悼。太早了，太早了。」可以感受到他對於失去這個朋友也是非常不捨，感嘆松野太紀太早離開人世。
此外，松野太紀上禮拜才在X（Twitter）上發文表示：「期待在電影演唱會活動中見到大家。」如今卻爆出猝逝的消息，讓動漫迷們都相當心痛。而松野太紀除了是《金田一少年之事件簿》男主角的聲優外，也曾在《遊戲王GX》中擔任「萬丈目準」的聲優，以及客串《名偵探柯南》動畫中的司機角色。