彰化銀行深耕中小企業　榮獲金管會頒發雙大獎肯定

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此外，彰銀響應政府新南向政策，積極推展新南向業務，112年度辦理新南向授信中對農業授信總額月平均值26 億元，並連續三年獲頒「新南向政策目標國家授信績優銀行」辦理農業授信特別獎，績效卓著，且此獎項只取一名，表現可圈可點。
彰化銀行以永續經營為準繩，肩負起企業社會責任，繼113年3月「中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，榮獲「疫後振興獎」、「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等多項殊榮後，又再度獲獎，彰顯彰銀長期致力扶持中小企業經營發展之用心及努力。
彰銀經營將邁入第120年，持續以專業的經驗和卓越的服務，作為我國中小企業的最佳後盾，為能提供更優質及多元的金融服務，除推動內部程序及各項作業服務系統之優化升級與數位轉型，並強化企業公司治理與永續表現。彰銀於112年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，已連續3年蟬聯前5%，並於「第一屆永續金融評鑑」34家銀行業者名列前20%，為受獎單位唯一非金控的銀行。
彰化銀行表示，未來將持續完善永續管理體系，強化企業營運韌性，透過金融資源引導與金融專業服務，輔導企業升級轉型，與中小企業共同奠定永續經營之根基，發揮在臺灣經濟發展中的關鍵角色，成為卓越的永續金融業者，並善盡社會責任。