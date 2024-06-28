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民眾黨拋立院再延會！黃國昌：擬提案調查鏡電視案與綠能光電弊案

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，7月12日會要求立法院再度延會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.28）
▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，7月12日會要求立法院再度延會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.06.28）

記者呂炯昌／台北報導

立院本會期延會至7月16日，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（28）日表示，7月12日時會要求再度延會，把改革法案和NCC人事權等審查完成，並將在院會正式提案成立調查委員會，追查鏡電視案與綠能光電弊案。

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民眾黨主席柯文哲今日上午參與黨團會議，並於會後與黃國昌、黨團副總召黃珊珊、幹事長吳春城等人受訪。黃國昌指出，早上黨團會議經過討論做成決定，7月12日時會要求再度延會，黨團也認為立法院職權行使法修法生效後，有兩個重要議題要處理，第一是鏡電視案，第二是綠能光電弊案。

黃國昌指出，現在行政院送到立法院的NCC人事同意權、考試委員名單是蔡英文政府、陳建仁內閣提出的，總統賴清德，卓榮泰內閣上任後，在野黨不斷呼籲卓榮泰表態到底要不要背書負責，但不管是在總質詢或公開請教，卓榮泰都選擇迴避問題。

黃國昌表示，黨團作成決議認為卓榮泰毫無擔當，沒有行政院長的格局，「顯然只想享受權力不想承擔責任，等立法院借刀殺人後，改提自己想要的名單。」7月12日將要求立法院再度延會，把改革法案和人事同意權立院都能完成審查，到時如果這些NCC委員人選無法通過立院審查，目前執政的賴政府和卓內閣都必須負最大責任。

黃國昌指出，政黨黑手伸入新聞台，一定要徹查到底，目前立法院交通委員會雖然成立鏡電視調閱小組，但在舊制度下幾乎調不到資料，NCC是全力抵抗、全力杯葛，凸顯舊制度下監督有很大缺陷；待交通委員會鏡電視調閱小組告一段落後，民眾黨團會在院會正式提案成立調查委員會，處理鏡電視弊案所環繞的政黨黑手、官商勾結。

黃國昌表示，國發基金過去8年有許多莫名奇妙的投資決策，造成納稅人損失，甚至投資內容竟然還涉及綠能光電弊案，成立綠能國家隊卻一手拿政府資源、一手替特定權貴服務，甚至國家政策有特定廠商加以擬定，民眾黨團擬妥議案後，也將在院會成立調查委員會調查。

針對國民黨團擬成立調查委員會和調查小組，並鎖定追查超思雞蛋進口案。媒體詢問民眾黨團是否支持國民黨團作法？黃國昌指出，若國民黨團要成立調查委員會調查超思進口蛋案，民眾黨團會支持。

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