「詹皇」之子Bronny James美夢成真！總經理：歷史就該由湖人創造

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人總經理Rob Pelinka稍早受訪時談到Bronny James，他表示：「首先，Bronny James是一個品格相當高尚的人，其次他是一個非常努力訓練的年輕人，這些都是我們在挑選球員時所想要看到的，他的加入也替球隊的陣容增添更多人手。就Bronny的職業道德而言，我們也都看到了這一點，他不是一個會選擇走捷徑的人，也不是一個期望或自以為是應該獲得機會的人。」
湖人選進Bronny創造歷史 NBA史上首對父子檔同隊
至於談到Bronny James是LeBron James的大兒子，Pelinka則說：「在NBA的歷史上，從來沒有一個父親和一個兒子，能夠共享NBA的籃球場地，這是相當神奇的一件事情。我們也都知道，當然也必須尊重，LeBron有選擇跳出合約的決定要做。」
「如果下個賽季他（LeBron James）能留在我們球隊，NBA的歷史就會被創造。NBA的歷史應該在湖人的隊服下被創造。」Rob Pelinka如此總結到。
Bronny James過去在高中、大學成績並不突出，他在南加大大一賽季繳出平均4.8分、2.8籃板、2.1助攻成績，且還曾經遭遇過心臟驟停，一度讓他的選秀順位下滑。但隨著湖人如今確定挑中「皇子」，湖人後續若無意外將會跟LeBron James完成續約，屆時預計LeBron將獲得一份3年總價1.62億美元（約53億新台幣）的大約，而他也可能奮戰至42歲。