孫安佐被問「在捷運幹大事嗎」？1句話嚴肅回應 曝求援父母真相
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐（本名：孫健豪）先前在泰國呼麻擅闖民宅，遭當地警方逮捕，整起事件鬧得沸沸揚揚，後來又因手持瓦斯火槍現身信義區被捕，最後以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。而近日有網友好奇詢問孫安佐「明年要幹什麼大事」時，他也嚴肅的回應對方，並在社群上表示：「我從來沒有求我父母救我。」他也提到等官司結束後，會還給爸媽錢，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐在6月初曾在直播中脫口提到「25歲我就要幹大事」，讓許多網友都相當好奇他是否做出什麼脫序的行為，而近日便有網友在IG限動中向他提問：「明年要幹什麼大事？捷運無差別殺人嗎？」孫安佐面對網友的提問，則是以英文嚴肅否認：「Yo! I want to kill someone, I don't like to wait to now.（我想殺人的話，我不會等到現在。）」
另外，孫安佐也透過IG限時動態發文表示：「我從來沒有求我父母救我，請問你們是在說什麼？」至於被網友詢問爸媽拿來交保他的30萬什麼時候還，孫安佐則回應表示：「等官司結束，自然就會還錢。」也有網友向孫安佐喊話說：「期待你跟爸媽上節目公開溝通，讓我們知道這世代如何增進親子關係。」孫安佐則簡短回應：「退一步海闊天空。」沒有正面回應網友。