藍營嗆造謠「早知有人盯梢為何不抓人？」沈伯洋回應曝1驚人事實
民進黨立委沈伯洋近日表示，早在2個多月前就知道中國派人盯梢台灣政論節目。藍營酸，若早知道為何不抓人？沈伯洋今（28）日受訪時表示，兩個月前知道消息時當然有通報，不會聽說有情報就出來開記者會，這才是不負責任，確有此事才出來講，他在記者會還一直強調不要影射那一家電視臺。
記者莊蕙如／台北報導
沈伯洋表示，這件事情非常單純，有些記者都有打電話來問過他，就是兩個月前知道消息的時候當然有通報，不要說作為立法委員了，一般人接收到情報都有通報的責任，當時情報得知的是中國想要來動台灣的政論節目，至於透過誰、用什麼方式動，我們都不知道。
沈伯洋指出，國安單位知道這個情報之後說真的也很難動作，理由很簡單，因為根本不知道中間要透過誰，要去看哪裡發生問題，後續國安單位怎麼處理自己不知道，對於立法委員來講重要的不是啟動調查，而是知道以後這成為常態的話應該怎麼辦。
沈伯洋說明，如果變成常態的話，譬如說他總是透過怎麼樣的人去接觸，譬如說他們要接觸現役軍人，通常就會透過退役將領去接觸，過去有20多個案子是用這樣的中間人。
沈伯洋說，這次的中間人反而是中國自己的記者，針對中間有哪些人是需要注意的，這是立法委員的責任，這也是為什麼他一直在說立法委員高風險，才提案立法委員見中國的黨政軍應該報備，不過已經被擋十次了。
沈伯洋也批評，造謠一條龍的應該是國民黨，只要是有情報的話本來就要通報，問題在於不會聽說有情報就出來開記者會，這才是不負責任的說法。