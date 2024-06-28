名家論壇》韋安／台灣季辛吉！王金平「寶刀未老」有無用武之地？

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羅文嘉透露，這兩週也跟王金平「聊了很多、無所不聊」。不論是跟王金平，或是拜會不同政黨、各領域人士的交流，「國內一定要先團結」。所以，羅與王的密切互動，是為了「團結」王前院長，還是有所「託付」？無從得知。
不過，若是王金平未來，真有機會為兩岸對話「搭橋」，把紅綠藍白4黨「喬」在一起，為兩岸關係尋找新出路。那實在是兩岸百姓之幸，也是兩岸關係得以改善的，一次難得機緣。
因為，在台灣沒有其他人，像王金平一樣具有多元綜合的外在條件，和內在能力。而且，他有膽識不卑不亢，向對岸直言台灣人的心聲。在尊嚴、平等之下交流，為化解兩岸僵局和死局，帶來一線曙光。
有人認為王金平已退休，年紀大了，沒有職位和身份，無法扮演推動兩岸交流的角色。但完全錯了，這些因素反而是王金平的優勢，他可成為「台灣季辛吉」，為台灣解決處理，至關重大的兩岸難題。
亨利·季辛吉（Henry Alfred Kissinger） 1969-1977擔任美國尼克松、福特總統時期，國家安全顧問及國務卿。1971年秘密訪問中國，並安排推動1972年尼克森訪華。促使美中和解，關係正常化。
在1977 季辛吉離開政府職務2年後，1979中美建交。而自1977至2023，百歲高齡過世之前，他一直以「中國人民老朋友」的身份，參與美中交流事務。其建議和諫言，影響美中領導人和政界，和兩國外交關係走向。
季辛吉是哈佛大學哲學博士，被公認為是國際關係學中，世界秩序與現實主義權力平衡大師。
王金平則叱咤台灣政壇45年，在李、扁、馬三任總統時期，擔任過立法院長。而他最自豪的學歷，在諸多榮譽博士頭銜中，把榮譽哲學博士（國立臺灣師範大學）擺在第一列。王和季氏一樣，喜歡哲理思維。借助儒釋道中的哲理，以人性民心根本，看問題和解決問題。
幾十年來能充當台灣政壇「公道伯」，喬（橋）得好複雜的人際、利益關係，王金平憑靠著「義利」原則：「言利、不言義、利不牢靠。只言義、不言利、不切實際」。
他提倡解決、協調問題，要在價值理念道義，與現實利益間取得平衡。與季氏的「秩序與現實主義權力平衡」思想，有著異曲同工之處。
除了與季辛吉有不少相仿之處，對於解決兩岸問題，化解當前兩岸僵局，和日益緊張的關係，王金平更有其它明顯的優勢和能量。
一，知難而進的膽識
政黨輪替後，2016年7月1日，王金平以普通立委身份，對行政院長林全提出質詢，建議民進黨執政，要面對和解決兩岸問題。2016到2020，立院8個會期中，王金平7次的質詢內容，都把兩岸關係當成重點。
當兩岸關係從馬政府的熱絡期，進入民進黨執政冷冽期，台灣政壇只有王金平，不避諱、不怕被抹紅。知難而進，借質詢來建議和諫言，林全、賴清德、蘇貞昌3位蔡政府閣揆。疾聲呼籲，台灣內部團結、朝野和解，積極面對解決兩岸問題，「不能把問題留給下一代」。
2020 總統大選，小英以817萬票連任。香港「反送中運動」後，台灣「抗中保台」氛圍濃烈。但卸任立委的王金平，於當年9月，毫無畏懼地願意代表國民黨，前往廈門參加《海峽論壇》。試圖為已停擺4年兩岸交流，打破僵局。可惜因黨內人士「有些意見」，最後沒有成行。
二、智慧與遠見
自2016年起，王金平在立院質詢時，就反復強調，「朝野不和諧，社會不團結，兩岸難和平」，而他的預言果然成真。
2021年4月30日 — 《經濟學人》封面故事指出，「台灣是世界上最危險的地區」。從那時起，台海便都被西方輿論和美方智庫，共認為全世界最高風險爆發戰爭地區。
王金平倡議，「認宗愛台解分歧、漢魂台魄壯台灣」，以中華民族、中華文化認同，內部化解對立、團結台灣，外部與大陸尋找可接受「新共識」，緩解兩岸緊張。
6年半後，2024年4月，北京「馬習二會」。中共領導層也提出類同的「中華共識」，來作為兩岸交流對話的「新前提」。
以上2點可見，王金平的智慧和遠見。
三、崇高社會及政治威望，最受台灣人信任
退出政治一線，與黨內人士沒有權力紛爭，王金平成為藍營，當今最有威望的宿老。總統大選中，成為藍營總統參選者，後援背書唯一最佳選擇。
而且，王金平的民間威望及影響力，已跨越黨派，堪稱台灣唯一之人。前行政院長陳建仁，在卸任前接受專訪時，推崇王是「真正的政治家」。
陳建仁表示，王金平「都能夠站國家高度的立場，讓國家越來越好而去溝通」。並舉例，自己在扁政府時期，擔任行政院衛生署署長，雖當時朝小野大，但擔任立法院長的王金平，總是非常公正，協調法案和預算審議。比如2002年SARS爆發之後，與傳染病相關的法案，王都給予大力協助支持。
這兩次總統大選，藍綠之外政治人物，郭台銘、柯文哲，也無不把王金平當成請益、協調，和主持在野整合的「公道伯」。
2019，一度有意參選總統的王金平，民意支持度為15%。但是若現在民意調查：「你最信任誰與北京交流談判，來處理解決兩岸關係（問題）」？
王金平應該是民調中的最高者，他最受台灣人信任者，藍綠白民眾都對他去「喬」兩岸關係，絕大多數都會放心。
四、王金平的論述及解方
數十年來，對兩岸關係的研究和思考，王金平從「情、理、法」、「血緣、歷史、文化」，以及「義利」法則，得出以理、用情，能說服各方的細緻論述。並提出具體，可操作的步驟、方法，來解決問題。他的數萬言論述，讀起來讓人感佩和深思。
1、使命感和目標
「我們這一代人，若不能在有限的政治生涯中，建構一個可供下一代揮灑的『兩岸和平穩定架構』解決兩岸的問題，我們就會是失責的一代」。
「我們這一代從政之人，應擔起的責任和義務，為下一代人建造一個兩岸和平穩定的架構。在此架構下，以數十年的時間，讓下一代人有足夠的時間、空間，藉良性的交流、互動、溝通，探討各項可能的解決方案，逐漸共識出兩岸人民間最能接受、最可行的終局安排」。
2、台灣內部先團結，累積實力
「除原住民、新住民外，絕大多數台灣人都是來自大陸，長在台灣、生在台灣，當然就是台灣人，落地親兄弟、何必骨肉親，不應再分彼此」。
「唯有不分彼此，團結凝聚出最堅強、最雄厚的實力作後盾，兩岸才能在平等、對等的條件下，為台灣取得最有利的結果、保障台灣最大的利益。這樣的和平才是我們所需要的」。
「因為唯有凝聚足夠的實力作後盾，就不會在受威脅下屈服。我們不恐懼與大陸談判解決問題，但我們絕不願在恐懼中談判，所憑藉的就是實力」。
3、「認宗愛台解分歧，漢魂台魄壯台灣」，建立台灣人的共識和自尊
「做人要慎終追遠，我們也不會因政治原因而不認祖歸宗。認祖歸宗讓我們減少彼此間的歧異，放大彼此的同，縮小相互的異，衝突對立自然會大大的降低。有利於朝野的和諧，社會的團結。認宗，可以讓我們更拉近彼此，能真正再拉近彼此的台灣，才是愛台灣。」
「或許在經濟實力上我們無法領先，但在文化上，我們絕對有機會創新中華文化，成為中華文化的新中心。中華文化的根是漢魂，發展台灣新文化，結成了漢魂的果，是為台魄，這就是漢魂台魄的台灣尊嚴。」
「真正壯大有尊嚴的台灣，不必糾結於兩岸物質層面的對比。而在於精神層面，尤其是漢魂為本、台魄為果的文化創造成果，抬頭挺胸、屹立世界」。
4、兩岸「中華新共識」
「血緣認宗是兩岸的臍帶，中華文化是兩岸交流融合的橋樑，而台灣文化則是中華文化下，一支更多元、更開放、更創新，更自主的文明」。
「我們與大陸之間有相同血緣、言語、宗教、文化、信仰。兩岸之間必須以血緣文化傳承，作為進一步化解分歧、邁向和平的基礎」。
五、「最對的人」
王金平超越黨派的政治地位和影響力，成為促進各方，尋求探索共識的橋樑。先能讓台灣內部，藍綠白3黨有交集。再跨越兩岸，調和鼎泰出，加上中共的藍綠紅白4黨，都可能接受的默契或共識。創造出一個，多黨共贏的局面。
王也是台灣，藍綠白和中間民眾的民意最大集合；若他能代表台灣多數民意，與大陸產生有意義的交流，才會讓台灣人期待和放心。從而尋找出，謀福兩岸人民，兩岸關係新路徑。
從2016到現在，8年過去。王金平兩岸關係論述，和對各方真切呼籲，仍然字字珠璣有感染力。原本為2020年9月出席《海峽論壇》所準備，最後未能登台發表的演講，今日讀起，仍歷久彌新。
王金平憂心耿耿，不忘兩岸之事，但「寶刀未老」，有無用武之地？就像當今兩岸關係的發展走勢，充滿了不確定感。
83歲德高望重的王金平，若仍有意願，也有機會，來為2300萬台灣人熱心付出，協調溝通兩岸事，將是他無私無我的「巔峰之喬（橋）」。
在互相尊重，互相體諒之下，王金平負重而行，在兩岸交流、重啓實質對話，跨的出一小步，也將是兩岸走出困局，邁向和平的大突破。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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