不贊成統一就是台獨？黃暐瀚揭「統獨」4派人：測看看你是哪一種

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黃暐瀚對此表示，賴總統的說法，未必人人同意，但不管同不同意，國人朋友是否真的認真想過「到底自己是哪一派？」
黃暐瀚也列出四種派系分析。第一、台獨派，建國制憲、台灣共和國。這派的人數不多，目前尚未在中華民國執政。（代表人物為：辜寬敏、史明）
黃暐瀚提到，第二是華獨派，自己也是這派人。他說，華獨派強調「中華民國是一個主權獨立的國家」，不管藍綠，執政階段都是這個說法。2019年蔡前總統提出「中華民國台灣」說之後，綜合衍伸出「台灣派、中華民國台灣派、中華民國派」三個主流，但方向一致，都主張「台澎金馬兩千三百萬人主權獨立」，「兩岸互不隸屬」。（代表人物為：李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德）
第三則是華統派，堅持主張中華民國不只台澎金馬，還有大陸地區，是秋海棠大地圖的概念。第一位主張者為蔣介石前總統，主張「反攻大陸」、「消滅萬惡共匪」、「解救大陸同胞」；到了蔣經國前總統時代，說法修正為「三民主義、統一中國」，反攻兩字轉為隱晦；後續國軍歷經數次縮編，從精實案、精進案到精粹案，國軍只剩18萬人，實際上已無反攻大陸（並且有效佔領）之可能。
黃暐瀚強調，這類主張者與華獨不同，他們堅持華統！也就是要「中華民國統一大陸」，雖然現實上幾乎不可能，但一樣算是堅定的「中華民國派」。（代表人物：蔣介石、蔣經國、翁曉玲）
黃暐瀚說，第四是被統派，這派的主張者，不堅持中華民國主權獨立，大概念就是「一中」，這個「中」，可以是「中華人民共和國」，未必非得「中華民國」不可。實踐方式是兩岸儘速統一，完全中國偉大復興。簡單講，既然統不了對岸，可以接受被對岸統，叫做「被統派」。（代表：中華統一促進黨）
黃暐瀚分析，目前被統派，在台灣支持者極少，而且從未執政。被統派完全不用擔心「戰爭」，依循香港模式，一國兩制，未來討論的只有政治制度、生活模式，不用考慮打仗的問題。隨著兩岸戰爭風險升高，持這種主張者，也有可能會增加。
黃暐瀚最後總結，以上所述，四種主張！「台獨」、「華獨」、「華統」、「被統」，雖然看法南轅北轍，但在台灣，卻可以兼容並蓄，各自堅持，這就是台灣與對岸，最大的不同。