19歲正妹女大生「當獅子會會長」！致詞畫面爆紅　本尊神出回應了

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太猛了吧...雖然不知道這是什麼組織，但感覺很厲害」、「會長其實還好啦，上面還有一堆幹部」、「非常優秀耶！才19歲大有可為」、「好厲害喔...我19歲的時候還不知道在幹嘛」、「好年輕的獅子會成員，而且還當上會長也太猛。」
最年輕獅子會會長！本尊社群親揭當會長原因
而隨著討論度升高，趙翊云也在「Threads」發文表示「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲，謝謝授證那天我的好朋友們，哈哈哈哈！」趙翊云也說「當會長是因為爸爸之前也是會長，希望我可以看看不一樣的世界，沒有什麼其他原因，我也只是還在念大學的學生，會費是家裡支出，希望大家留言可以善良一點，謝謝各位！」
趙翊云提到「獅子會真的也有在做社會服務，每個地方好人壞人都有，自己要過濾，在真正了解之前不要先入為主，而且裡面也真的是有很厲害的人，連尊敬的前內政部長都是獅子會25屆至27屆的國際理事喔！」
事實上，獅子會的歷史已經非常悠久，是一名統帥一群偵察兵的美國陸軍上尉之子「茂文鐘士」所創立，已有90年歷史，遍佈200個國家及地區。台灣的第一個獅子會，是在1953年6月24日在台北市成立第一個獅子會，也就是現在的「台北市第一(中央)國際獅子會。」
獅子會的核心理念取自英文「LIONS」的每一個開頭，依序代表Liberty（自由）、Inteligence（智慧）、Our（我們的）、Nation（國家）以及Safety（安全），透過組織的運行，落實社會服務、關還社會福祉、熱心討論公益、提升工商水準等等，不把黨政意識帶到會中，共同為社會和諧努力，是不少人都有入會的一個服務組織。