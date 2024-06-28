內湖寵物店2樓施工方道歉了！不清楚糾紛細節：發生憾事非常自責

19歲正妹女大生「當獅子會會長」！致詞畫面爆紅　本尊神出回應了

▲一名19歲的女大生趙翊云日前接下國際獅子會台北市永新獅子會27屆會長位置，引起熱烈討論。（圖/趙翊云Threads）
▲一名19歲的女大生趙翊云日前接下國際獅子會台北市永新獅子會27屆會長位置，引起熱烈討論。（圖/趙翊云Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

國際獅子會台北市永新獅子會日前舉辦26屆、27屆會長交接典禮，結果一張照片在網路上瘋傳，其原因在於新上任的會長竟然是一位19歲的女大生趙翊云，長相氣質甜美，讓不少網友驚呼「太厲害」，而隨著討論度增高，趙翊云也在個人社群發聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日社群瘋傳一張照片，只見照片上寫著「國際獅子會台北市永新獅子會會長交接典禮」，而第26屆的會長洪學信交接給第27屆會長趙翊云，不過趙翊云年僅19歲，目前就讀實踐大學智慧服務管理學系，年紀輕輕就當上獅子會會長，並且上台致詞，非常令人意外。

▲
▲還在唸大學的19歲正妹趙翊云日前接下獅子會會長的職位，引起網友熱烈討論。（圖/趙翊云Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太猛了吧...雖然不知道這是什麼組織，但感覺很厲害」、「會長其實還好啦，上面還有一堆幹部」、「非常優秀耶！才19歲大有可為」、「好厲害喔...我19歲的時候還不知道在幹嘛」、「好年輕的獅子會成員，而且還當上會長也太猛。」

最年輕獅子會會長！本尊社群親揭當會長原因

而隨著討論度升高，趙翊云也在「Threads」發文表示「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲，謝謝授證那天我的好朋友們，哈哈哈哈！」趙翊云也說「當會長是因為爸爸之前也是會長，希望我可以看看不一樣的世界，沒有什麼其他原因，我也只是還在念大學的學生，會費是家裡支出，希望大家留言可以善良一點，謝謝各位！」

趙翊云提到「獅子會真的也有在做社會服務，每個地方好人壞人都有，自己要過濾，在真正了解之前不要先入為主，而且裡面也真的是有很厲害的人，連尊敬的前內政部長都是獅子會25屆至27屆的國際理事喔！」

獅子會是什麼？歷史悠久已破90年、遍佈世界200國家

事實上，獅子會的歷史已經非常悠久，是一名統帥一群偵察兵的美國陸軍上尉之子「茂文鐘士」所創立，已有90年歷史，遍佈200個國家及地區。台灣的第一個獅子會，是在1953年6月24日在台北市成立第一個獅子會，也就是現在的「台北市第一(中央)國際獅子會。」

獅子會的核心理念取自英文「LIONS」的每一個開頭，依序代表Liberty（自由）、Inteligence（智慧）、Our（我們的）、Nation（國家）以及Safety（安全），透過組織的運行，落實社會服務、關還社會福祉、熱心討論公益、提升工商水準等等，不把黨政意識帶到會中，共同為社會和諧努力，是不少人都有入會的一個服務組織。

▲「為Eye而走‧健康久久久」公益活動，中市自強獅子會捐贈白米2500斤，民政局長吳世瑋代表接受。（圖／記者金武鳳攝，2023.9.2)
▲各地區的獅子會經常做公益、社會服務等等，不把黨政意識帶到會中，共同為社會和諧努力，台灣不少人都有入會。（圖／記者金武鳳攝)

內湖寵物店老闆身亡！1F、2F說法懶人包　工人發文嗆聲對話太離譜

張元植命喪白朗峰！13歲就開始登山　曾拿鐵證「踢爆曾格爾造假」

台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

遙控器藏「神級按鈕」！內行吹冷氣按它賺翻　台電認證：省超多錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代